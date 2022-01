Wohnung gesucht: In der Innenstadt sind solche Zettel an Laternenpfosten ein gewohnter Anblick. Wer zu diesem Mittel greift, hat oft schon vieles andere versucht, um eine neue Bleibe zu finden. Fotos: Philipp Rothe

Von Julia Schulte

Heidelberg. Wohnraum in Heidelberg ist heiß begehrt – und wer nach einer Bleibe sucht, wird schnell feststellen, dass es zum Erfolg vor allem zwei Dinge braucht: Geld und Glück. Klassischerweise sind es Onlineportale und Tageszeitungen, in denen Wohnungssuchende fündig werden. Einige versuchen es aber auch anders. Sie kleben Zettel an Laternen oder Läden, um potenzielle Vermieter auf sich aufmerksam zu machen. Mit Erfolg? Die RNZ hat nachgefragt.

Die Alleinstehende

> Wer sucht? Christina Meyberg, 52, Verlagsangestellte

> Die Zettel: Das Wohnungsgesuch von Christina Meyberg entdeckte die RNZ-Redaktion bereits vor drei Monaten in der Weststadt, an einer Laterne. Die 52-Jährige hatte ihre Zettel auch in Briefkästen geworfen, in Läden und im Fitnessstudio ausgelegt. Darauf verriet sie ihr Alter, ihren Beruf, dass sie Nichtraucherin ist und am liebsten in der Weststadt, in Handschuhsheim, in Neuenheim oder in Bergheim leben würde – für maximal 800 Euro Warmmiete. Im Gespräch mit der RNZ erzählt die 52-Jährige Ende November, dass sie ihre aktuelle Wohnung in Neuenheim aus privaten Gründen verlassen wolle, dass ihr die Nähe zum Bahnhof und zu ihrer Arbeit besonders wichtig sei, da sie kein Auto besitze. "Am liebsten wäre mir die Weststadt, denn dort habe ich früher schon gewohnt und mich aufgrund der Atmosphäre sehr wohl gefühlt", sagt sie. Die Idee mit den Zetteln sei ihr zu Beginn der Suche gekommen: "Früher an der Uni lief immer alles über Zettel", so Meyberg. Außerdem habe eine Freundin damit Erfolg gehabt. Meyberg selbst aber leider nicht.

> Die Suche: "Sie ist definitiv frustrierend." Das ist Meybergs Fazit nach zwei Monaten. Zwar gebe es Angebote, aber diese seien häufig sehr teuer. "Einige Mieten sind zum Teil schon unverschämt", sagt die 52-Jährige. Menschen mit einem niedrigen Gehalt brauchen ihrer Ansicht nach viel Glück, um überhaupt eine anständige Wohnung zu finden. Erschwerend an der Suche im Herbst sei zudem, dass zu dieser Zeit in Heidelberg viele Studierende ebenfalls auf Wohnungssuche sind, vermutete Meyberg. Sie habe alles versucht: Onlineportale, Zeitungsanzeige, Wohnungsgenossenschaft – und Zettel. Angebote erhielt sie nur wenige. Meyberg fürchtet, dass sie ihre Suche auf andere Stadtteile ausweiten muss. Ihr sei bewusst, dass sie gewisse Ansprüche habe. Aber sie suche nun einmal etwas Dauerhaftes. Sie habe viele möblierte Angebote gesehen, die eindeutig auf Gastwissenschaftler abzielten, die nur kurze Zeit in Heidelberg bleiben. "Aber ich will mich selbst einrichten und nicht wohnen wie im Hotel", so Meyberg. Das dreisteste Angebot, das ihr untergekommen ist: Eine Souterrain-Wohnung in Neuenheim für 20 Euro kalt pro Quadratmeter. "Das hat mich wirklich aufgeregt."

> Traumwohnung gefunden? Nachdem Meyberg im November noch keine neue Bleibe gefunden hatte, fragte die RNZ im Januar erneut nach. Das ernüchternde Ergebnis: Die 52-Jährige hat noch immer keine Wohnung in Aussicht. "Seit November habe ich mir zwar acht Wohnungen angeschaut, aber es war einfach nicht das Passende dabei", berichtet Meyberg. Noch ist sie nicht bereit, ihren Suchradius auszudehnen. Sie hat keinen akuten Druck, aus ihrer Wohnung auszuziehen. In ihrem Online-Gesuch hat Meyberg inzwischen eine Obergrenze von 900 Euro für die Warmmiete festgelegt und vermutet, dass auch deshalb nicht so viele Angebote reinkommen. Sie hofft trotzdem, irgendwann noch ihre Traumwohnung zu finden, zumal sich ihrer Meinung nach die Lage auf dem Heidelberger Wohnungsmarkt im Vergleich zum Herbst etwas entspannt hat. Auf ihre Zettel hat sich außer der RNZ aber immer noch niemand gemeldet.

Die Rentnerin

> Wer sucht? Karin Painke, 66, ehemalige Weststädterin

> Die Zettel: Knallorange leuchtet der Zettel von Karin Painke. Auch sie hat im Herbst in der Weststadt ihr Glück versucht. Zwei Zimmer, Küche, Bad, am besten mit Balkon für 650 Euro Warmmiete sucht die 66-Jährige, die aktuell in einem Haus in Ziegelhausen wohnt. 16 Jahre hat sie dort gelebt, erzählt sie der RNZ. Nach dem Tod ihres Mannes könne sie sich die Miete aber nicht mehr leisten. In die Weststadt wolle sie auch deshalb ziehen, da dort ihre Schwester und viele Freunde lebten.

Auch Rohrbach oder Kirchheim kämen für sie in Frage. "Aber es ist einfach überall sehr schwer, wenn man nicht so viel Geld zur Verfügung hat", berichtet Painke. Deshalb habe sie alle Mittel ausschöpfen wollen und es eben auch mit Zetteln versucht, die sie erst in Ziegelhausen und später auch in der Weststadt aufhängte. Sie habe sich bemüht, originell bei der Gestaltung zu sein. Am Anfang habe sie durchaus Rückmeldungen auf ihre Gesuche erhalten, aber es sei nie etwas Passendes dabei gewesen. Immerhin habe man bei den Zetteln das Gefühl, eben nicht eine von vielen zu sein.

> Die Suche: Über ein Jahr lang suchte Painke im November bereits nach einer Wohnung. "Am Anfang war ich noch locker, aber seit einem Jahr suche ich wirklich intensiv, weil ich einfach raus muss aus dem Haus", sagt die Rentnerin. Gerade in Internetforen bekomme man in der Regel keine Rückmeldung. Es sei einfach frustrierend, zu wissen, dass man bei allen Anfragen eine von Hunderten ist. Bei einigen Besichtigungen habe sie sich außerdem gedacht, dass es doch unverschämt sei, solche Wohnungen für so viel Geld anzubieten. Besonders schwierig sei es in der Weststadt. Painke geht davon aus, ihre Suche bald ausweiten zu müssen: "Entweder ich gebe mich mit einer kleineren Wohnung zufrieden, oder ich muss eben raus aus Heidelberg ziehen." Gerade letztere Option bereite ihr jedoch Sorge, da sie gerne in der Stadt bleiben würde.

> Traumwohnung gefunden? Auch Painke ist Mitte Januar noch immer auf der Suche nach einer neuen Bleibe. "Zwischen den Jahren gab es fast keine Angebote, und bei den Wohnungen, die ich im Dezember noch angeschaut hatte, war nichts Passendes dabei", sagt sie. Diese Besichtigungen hätten sich aus ihrem Online-Gesuch ergeben, zu den Zetteln gab es keine Rückmeldungen.

Die Berufstätigen-WG

> Wer sucht? Katrin Hagmaier, Meryem Genc und Melina Toggas, alle drei sind Lehrerinnen

> Die Zettel: "Wir sind drei junge Beamtinnen (Lehrerinnen), die eine Vier- bis Fünf-Zimmer-Wohnung zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Heidelberg suchen". Diesen Zettel entdeckte die RNZ in Kirchheim. Die abgedruckte Telefonnummer gehörte Melina Toggas, die ebenfalls schon vor drei Monaten von der Wohnungssuche berichtete. Sie und ihre beiden Wunschmitbewohnerinnen hätten im Sommer das Referendariat beendet und Jobs in Heidelberg und Mannheim gefunden. Gemeinsam wollten sie eine WG gründen. "Gerade während Corona hat man ja gemerkt, dass es schön ist, Gesellschaft in der Wohnung zu haben", sagte Toggas.

Die Kriterien bei der gemeinsamen Wohnungssuche: "Eigentlich wollten wir eine Fünf-Zimmer-Wohnung, haben aber schnell gemerkt, dass das wohl eher unrealistisch ist", berichtete sie. In die Innenstadt wollten sie nicht ziehen, da alle drei auf die Nähe zur Autobahn und zum Bahnhof angewiesen sind. Am liebsten wäre ihnen Rohrbach und Kirchheim. Ihre Zettel hängten die 28-Jährigen in Kirchheim und Eppelheim in Bäckereien und Metzgereien auf, allerdings erst, nachdem alle anderen Suchen erfolglos blieben. "In dem Gesuch haben wir explizit keinen Stadtteil angegeben, um uns alle Optionen offenzuhalten", so Toggas.

> Die Suche: Anfang September begannen die drei Lehrerinnen ihre Suche nach einer Wohnung. In den klassischen Internetportalen sei wenig zu finden gewesen, und auch die Resonanz auf Zeitungsanzeigen sei mäßig ausgefallen. "Außerdem haben wir unter Bekannten verbreitet, dass wir auf der Suche sind, weil ja viel unter der Hand weggeht", so Toggas. Zwar habe es einige Besichtigungen gegeben, aber generell habe sie die Suche als frustrierend empfunden. "Vor einem Jahr habe ich schon einmal alleine nach einer Wohnung gesucht und sehr viele Anrufe bekommen", erzählte Toggas. Sie glaubt, dass es einfacher ist, eine Einzimmerwohnung zu finden, zumal die Vermieter von großen Wohnungen eher Familien bevorzugen. Dreist fand Toggas eine Vermieterin, die erst beim Telefonat nach der Besichtigung mitteilte, dass es sich um einen Staffelmietvertrag handeln würde, bei dem Mieterhöhungen bereits im Mietvertrag festgelegt sind. "Das hätte man definitiv vorher kommunizieren müssen."

> Traumwohnung gefunden? Ihr Zettel brachte den drei Frauen Glück. Schon im November berichte Toggas, dass die Wohnungssuche erfolgreich war. "Die Besitzerin einer Wohnung in Rohrbach hat unser Zettelgesuch in Kirchheim gesehen und uns angerufen, nachdem wir zwei Monate aktiv auf der Suche waren", erzählte Toggas. Auch über ein Online-Portal und über die Zeitungsanzeige seien Besichtigungen zustande gekommen. "Aber die Wohnung in Rohrbach war es – und sie hat sogar viereinhalb Zimmer." Direkt zu Beginn des neuen Jahres konnten die drei Freundinnen dann einziehen, und Mitte Januar berichtete Toggas: "Wir sind total zufrieden."

Die junge Familie

> Wer sucht? Anna und Daniel Weber (Name auf Wunsche geändert), werdende Eltern

> Die Zettel: Mit einer Prise Humor und der Darstellung als sympathische und verlässliche Mieter versucht Familie Weber im Herbst, per Zettel die Traumwohnung zu finden. Und es eilt: "Ende Januar bekommen wir Nachwuchs und kommen uns vor wie Maria und Josef auf der Suche nach einem geeigneten Stall…", so formuliert es das Paar. Anfang Dezember berichtet die Schwangere von ihrer Situation: "Mein Freund lebt in einer Zweizimmerwohnung in Heidelberg." Sie selbst lebt zu diesem Zeitpunkt noch in Mainz. Nun wollten sie aber eine Familie gründen. "Dafür brauchen wir aber eine größere Wohnung, zumal im Wochenwechsel auch die anderen beiden Kinder meines Partners dort leben sollen." Die Wohnung soll sich außerdem in der Nähe der Schule beziehungsweise des Kindergartens der beiden Kinder befinden. Familie Weber sucht in der Altstadt, der Weststadt oder in Neuenheim. Die Idee, eine Wohnung per Zetteln zu suchen, sei ihr gekommen, weil sie öfter welche gesehen habe –"einen Versuch war es wert", so Anna Weber.

> Die Suche: "Absolut frustrierend" – so lautet auch Anna Webers Fazit zur Wohnungssuche. "Es gibt wenig Angebote, und das, was es gibt, ist teuer. Man braucht viel Durchhaltevermögen." Auch das Paar hat vieles versucht: "Wir haben mehrere Anzeigen in der RNZ geschaltet und durchforsten sämtliche Internetportale. Außerdem haben wir Gesuche online gestellt, Makler und Kirchen angeschrieben und eben Zettel aufgehängt", zählt Weber auf. Seit Mai 2021 ist die Familie auf der Suche. Bis Dezember konnten sie nur vier Wohnungen besichtigen.

"Viele melden sich auf Anfragen gar nicht zurück", so die 38-Jährige. "Ich habe das Gefühl, dass es in Heidelberg ganz besonders schwierig ist, eine Wohnung zu finden, und außerdem sind die Mietpreise extrem hoch." Dreist finde sie Angebote, bei denen für eine Vier-Zimmer-Wohnung mehr als 2500 Euro Miete verlangt werde. "Da rufen wir dann gar nicht erst an. Aber es gibt halt Leute, die so viel Geld zahlen, und das treibt natürlich die Preise in die Höhe", sagt Weber und ergänzt: "Es ist schon heftig, was Menschen bereit sind, für das Wohnen auszugeben." Besonders frustrierend sei es, wenn man nach einer Besichtigung lange hingehalten werde. Ihr Eindruck ist auch, dass viele Vermieter nicht besonders familienfreundlich sind. "Es ist leichter, als Paar zu suchen – da verschweigt man am liebsten zunächst Kinder", glaubt sie.

> Traumwohnung gefunden? Im November erzählte Weber, dass es eigentlich der Plan war, vor der Geburt zusammenzuziehen. Diesen Plan verwarf das Paar jedoch. Weber wollte zunächst mit in die kleine Wohnung ihres Partners ziehen. Doch dann die überraschende Wende: An Silvester besichtigte die Familie eine Wohnung, auf die sie bei den Kleinanzeigen eines Internetportals gestoßen war, und nur wenige Tage später kam die Zusage – Einzugstermin Mitte Januar, also kurz vor der Geburt. Das Paar hatte sich übrigens explizit als Familie auf die Wohnung beworben, "was sich in dem Fall keineswegs als Hindernis erwiesen hat", so Weber. Manchmal gibt es eben doch ein Happy End.