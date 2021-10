Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es ist eine der zentralen Fragen, mit denen sich der Gemeinderat beschäftigt: Wie schaffe ich viel bezahlbaren Wohnraum in Heidelberg und kann zugleich die Lebensqualität der Bewohner erhalten? Gleich mehrmals ging es in der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses am Dienstag um dieses Thema – als etwa Bürgermeister Jürgen Odszuck seinen Bautätigkeitsbericht vorstellte, aber auch bei der Diskussion um das ehemalige Gelände der "Heidelberger Druckmaschinen" und der Stadtwerke in der Kurfürsten-Anlage.

800 neue Wohnungen sollen in Heidelberg pro Jahr fertiggestellt werden. So sieht es das "Handlungsprogramm Wohnen" vor. Und wie auch in den Jahren zuvor, wurde dieses Ziel 2020 mit 544 klar verfehlt. Auch aus diesem Grund schlug Stadtrat Sören Michelsburg (SPD) vor, das Druckmaschinen- und Stadtwerke-Areal möglichst dicht zu bebauen. "Die verbliebenen Bewerber im städtebaulichen Ideenwettbewerb sollten ihre Konzepte in der Optimierungsphase so anpassen, dass eine Geschossflächenzahl von möglichst 3,0 angestrebt wird, um möglichst viele Wohnungen zu errichten", heißt es in dem Antrag.

Mit der Geschossflächenzahl wird die Dichte der Bebauung definiert: Die von Michelsburg angestrebte 3,0 würde bedeuten, dass die Summe der Geschossflächen in allen Gebäuden dreimal so groß sein dürfte wie das Grundstück. "Wir sollten nicht jetzt schon auf einen Teil der möglichen Wohnungen verzichten, denn das würde den Preis nach oben treiben", begründete Michelsburg den Antrag. Doch Odszuck warnte vor einer genauen Festlegung auf eine Geschossflächenzahl. "Wir sollten auch über die Qualität der Bebauung reden", forderte der Baubürgermeister. Noch seien auf dem großen Gelände in der Nähe des Hauptbahnhofs großzügige Freiflächen mit viel Grün vorgesehen. Bei einer deutlich höheren Bebauung riskiere man, dass die Bäume und die Bewohner im Erdgeschoss zu wenig Licht abbekämen. "Die Qualität ist auch entscheidend, ob ein Gebäude, 30, 40 oder 50 Jahre alt wird", betonte Odszuck: "Wenn der Druck auf dem Wohnungsmarkt nur groß genug ist, kann man jedes Rattenloch vermieten." Dies dürfe aber nicht der Anspruch dieses wichtigen innerstädtischen Entwicklungsprojekts sein. Sonst müssten die Bewohner in den unteren Stockwerken auch im Sommer tagsüber das Licht anschalten.

Das grundsätzliche Ziel, auf jeder neu entwickelten Fläche einen möglichst großen Anteil für Wohnungen vorzusehen, teilen so gut wie alle Stadträte. Allerdings handele es sich bei der Bebauung der Stadtwerke-Fläche um eine hochkomplexe Aufgabe, betonte CDU-Fraktionsvorsitzender Jan Gradel. So müsse zum Beispiel auch der Schornstein mit in die Bebauung integriert werden. Am Ende formulierte daher auch die SPD ihren Antrag noch einmal um. Abgesehen von den Einzelhandels- und Gewerbeflächen im Erdgeschoss sollten auf dem Areal zwischen "Print Media Academy" und Landratsamt möglichst viele Wohnungen vorgesehen werden – ohne konkrete Angabe einer Geschossflächenzahl. Bei sieben Ja- und sechs Nein-Stimmen wurde dieser Kompromiss schließlich angenommen. Die drei Preisträger des Ideenwettbewerbs sollen nun im kooperativen Verfahren ihre Planungen entsprechend anpassen.