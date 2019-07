Von Benjamin Auber

Heidelberg. Mittlerweile ist die Wohnungssuche - vor allem in den größeren Städten - zu einem Spießrutenlauf geworden. Hunderte Bewerber kämpfen um eine Wohnung, die womöglich am Stadtrand liegt und dazu noch überteuert angeboten wird. Zu wenige Wohnungen werden gebaut - das bestätigt auch die am Montag publizierte Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). Hintergründe zum Wohnungsmarkt:

> Entwicklung der Bevölkerung: Die Autoren der Studie, Ralph Henger und Michael Voigtländer, gehen davon aus, dass die Bevölkerung in Deutschland von 82,8 Millionen Einwohner (Stand 2017) bis zum Jahr 2025 auf 83,9 Millionen anwachsen wird, ehe sie bis 2035 wieder bis auf 83,1 Millionen absinkt. Dabei soll sich der Trend verstärken, dass immer mehr Menschen in die Metropolen ziehen. So gewinnen 71 Kreise bis 2030 mehr als fünf Prozent der Bevölkerung hinzu - das betrifft vor allem Berlin, Hamburg, München oder Köln, aber auch ostdeutsche Städte wie Leipzig und Dresden zählen dazu. Gleichzeitig verlieren 72 Kreise fünf Prozent der Menschen. Vor allem ostdeutsche Regionen wie Brandenburg oder Sachsen-Anhalt, aber auch strukturschwache Teile Hessens, Rheinland-Pfalz oder das Saarland müssen mit einem Bevölkerungsschwund rechnen. Sogar bis zu zehn Prozent sind möglich.

> Lage in den Städten: In den Groß- und den Universitätsstädten herrscht teilweise ein gravierender Wohnungsmangel. In den letzten drei Jahren wurden in Köln nur 46 Prozent der Wohnungen gebaut, die für eine angemessene Versorgung nötig gewesen wären. Nur etwas besser sieht es in Stuttgart (56 Prozent), München (67 Prozent) oder Berlin (73 Prozent) aus. Obwohl die Autoren der Studie davon ausgehen, dass aufgrund der demografischen Entwicklung und der geringeren Zuwanderung die Bedarfszahlen im Zeitraum von 2021 bis 2025 sinken werden, schaffen es diese Städte nicht, eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu erreichen. "Hier fehlen nicht nur aktuell Wohnungen, sondern auch längerfristig bedarf es einer weiteren Steigerung der Bautätigkeit." In Hamburg, Düsseldorf (beide 86 Prozent) und Frankfurt am Main (79 Prozent) sieht die Lage allerdings günstiger aus.

Auch in den Universitätsstädten bleibt die Situation angespannt: In Münster (69 Prozent), Heidelberg (60 Prozent), Karlsruhe (48 Prozent) und Freiburg (41 Prozent) hinkt die Bautätigkeit dem Wohnungsbedarf hinterher. Heilbronn (73 Prozent) und Mannheim (55 Prozent) liegen ebenfalls zurück.

> Situation auf dem Land: Eine entgegengesetzte Entwicklung ist auf dem Land zu beobachten. In Sachse-Anhalt, dem Saarland und am Rande Bayerns wird beispielsweise zu viel neu gebaut. "Obwohl es auf dem Land viel Leerstand gibt, entstehen relativ viele Neubauten, die bevorzugt werden,

> "Umbau vor Neubau": Obwohl Umbauten im Altbestand vielerorts sinnvoller sind", sagte Studienautor Henger. Allerdings ist die Situation in vielen Kreisen sehr unterschiedlich. Das Überangebot in den Landkreisen betrifft vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser, die teilweise leer stehen.

> Gründe für die Misere: Eine Erklärung ist, dass die Leerstandsquote stagniert. Insgesamt werden 1,94 Millionen Wohnungen nicht genutzt - das entspricht einer Quote von 4,7 Prozent. Dabei ist zu beobachten, dass es in den größten Städten quasi kein Leerstand mehr gibt, aber in allen anderen Kreisen die Quote auf insgesamt 6,2 Prozent stieg.

Der hohe Zuzug in die Städte, das knappe Personal in Bauämtern, strenge Vorschriften und der Fachkräftemangel in der Bauwirtschaft tragen zur Wohnsituation bei. Problem sind die Zahl der Wohnungen, die zwar schon genehmigt wurden, aber noch nicht fertiggestellt worden sind. In den sieben größten Metropolen wuchs die Zahl zwischen 2016 und 2018 von 88.000 auf 123.000 Wohnungen.

> Lösungsvorschläge: Aufstockung des Personals in den Bauämtern, die Bauvorschriften lockern, die steigende Mietentwicklung bremsen und Investoren anlocken, sind ein Teil der Forderungen. Auch der öffentliche Nahverkehr spielt eine Rolle, der mit einer besseren Anbindung zur Stadt, ländliche Regionen stärken könnte. Es müssten bis 2021 rund 340.000 neue Wohnungen gebaut werden, um den Bedarf zu decken, heißt es in der Studie. Durch Neubaugebiete vor den Türen von Kleinstädten verlieren zudem Stadt- und Dorfzentren an Bedeutung. "Kommunen auf dem Land fernab der Metropolen sollten ein besseres Flächenmanagement betreiben, um attraktiv zu bleiben und Leerstände in der Ortsmitte zu vermeiden." Prinzipiell gilt für die Studienautoren "Umbau vor Neubau". In vielen Kreisen sollte "die Bautätigkeit im Neubau gebremst werden, um ein Überangebot zu vermeiden".

> Reaktionen: Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW wies darauf hin, dass bei preiswerten Mietwohnungen nur die Hälfte des Neubaubedarfs bundesweit gedeckt werden konnte. Der Verband fordert, dass die Länder Mittel für Sozialwohnungsbau aufstocken. Zudem sollten Kommunen und Länder sich "der Daueraufgabe stellen, mehr Bauflächen zu schaffen". Der Mieterbund untermauerte seine Forderung nach einem Mietendeckel, und zwar "bis der Wohnungsneubau die Märkte in den Städten wirklich entlasten kann".