Philipp Schmid sprach den Richtspruch über das gemeinschaftliche Wohnprojekt in Mark-Twain-Village. Foto: Alex

Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Auch wenn die Gebäude noch im Rohbau sind, haben es sich die künftigen Bewohner des gemeinschaftlichen Wohnprojekts "Woge Mark Twain" im Inneren schon mal gemütlich gemacht: Sie feierten Richtfest in der neuen Wohnanlage im Bereich Rhein-, Zenger- und Roeblingstraße und weihten mit einem Indoor-Picknick schon mal den zukünftigen Gemeinschaftsraum ein.

Was 2014 als Planungsgesellschaft für die Altersvorsorge begann, entwickelte sich schnell zu einem Mehrgenerationenprojekt weiter. Damit haben die Gründer einen Nerv getroffen - etwa bei Gisela Sold: "Ich wollte nicht alleine in meinem großen Haus mit einer entfernten Nachbarschaft leben." Neben der räumlichen Verkleinerung war für die 64-Jährige besonders der Gemeinschaftsaspekt ausschlaggebend: "Man muss ja nicht zwingend vieles mit den anderen Bewohnern machen, aber es besteht doch die Möglichkeit dazu."

Ähnlich sieht das auch Gabriela Fischer-Rosenfeld, die aus dem ländlichen Odenwald für den dritten Lebensabschnitt nach Heidelberg ziehen wird: "Das Hauptmotiv für den Umzug ist für mich die Nähe zu Freunden und die Erreichbarkeit von kulturellen Angeboten."

Aus ursprünglich 16 Gründungsmitgliedern ist mittlerweile eine rund 80-köpfige Gruppe geworden - neben Alleinstehenden werden auch Paare und junge Familien in die 45 Wohnungen einziehen. Zusätzlich gibt es eine Sozialwohnung, die an eine Flüchtlingsfamilie vermietet werden soll, sowie eine Betreuerwohnung. "Wenn jemand pflegebedürftig wird oder Unterstützung im Haushalt benötigt, haben wir dort Platz für die Unterbringung einer Pflegeperson", erklärte Frank Harder, der das Projekt als Mitinitiator ins Leben gerufen hatte. Im Innenhof des Gebäudekomplexes soll außerdem ein Spielplatz für die kleinsten Bewohner entstehen - schließlich steht bei der "Woge" das gemeinsame Miteinander von Jung und Alt im Vordergrund. Dominik Ohlmeier gehört zur jungen Generation und schätzt besonders, dass er hier mit befreundeten Familien leben und sich im Alltag gegenseitig unterstützen kann. Seine Schwägerin zieht direkt nebenan ein - deswegen ließ er zwischen den beiden Wohnungen auch eine Verbindungstür einbauen. "Es war schön, das ganze mitzugestalten", findet der dreifache Familienvater, "ich war vorhin zum ersten Mal in der Wohnung und bin wirklich begeistert."

Bis die Bewohner einziehen können, dauert es allerdings noch: Momentan befinden sich die zwei neuen Wohneinheiten noch im Rohbau. Das dritte Gebäude ist ein Altbestand, der gerade noch ausgebaut und aufgestockt wird. Gebaut wird das Wohnprojekt zum Selbstkostenpreis, wie Harder erklärte: "Wir bauen und organisieren selbst, wir beauftragen Handwerker, Architekten, Planer, Installateure selbst und können dadurch die Kosten besser steuern." Mit diesem Modell könne rund 25 Prozent günstiger gebaut werden als mit einem Bauträger, so Harder.

Laut Projektsteuerung sind die Gebäude voraussichtlich Ende Oktober bezugsfertig. Damit die Bauarbeiten auch weiterhin reibungslos verlaufen, holten sich die zukünftigen Bewohner beim Richtfest die Unterstützung der Handwerksleute. Diese begossen das gute Gelingen des Bauprojekts mit Wein und zertrümmerten anschließend das Glas: "Scherben bedeuten Glück und Segen der Baugesellschaft auf allen Wegen."