Kamera: Philipp Neumayr / Produktion: Philipp Neumayr, Götz Münstermann

"Die Westarkaden werden ein Städtchen in der Stadt", freut sich Projektentwickler Hans-Peter Unmüssig. Man habe ein Konzept entwickelt, bei dem Wohnen und Einkaufen genauso auf dem Areal möglich seien wie Leben und Arbeiten. Während sich die Geschäfte in der Erdgeschossebene befinden und über einen zentralen Marktplatz erschlossen werden, sind die Innenhöfe als Zugang zu den Wohnbereichen über zwei große Freitreppen erreichbar. Auf der Ebene über den Gewerbeeinheiten liegt auch die Kita mit 40 Krippen- und 40 Kindergartenplätzen.

Im Gebäude an der Eppelheimer Straße wird derzeit ein großer Edeka Scheck-In Supermarkt eingerichtet: "Edeka ist dabei nicht nur Ankermieter, sondern das Herz der Westarkaden", findet Unmüssig-Prokurist Sascha Pestalic. Im Gebäudeteil darüber sind Büros untergebracht. Hier hat auch die neue Autobahn GmbH des Bundes ihren Sitz, die ab 1. Januar 2021 die Aufgaben der Autobahnverwaltung in der Region übernimmt.

Nehmen den neuen Scheck-In in Augenschein: Projektsteuerer Martin Jocher, Hans-Peter Unmüßig, Gerald Dietz von der Stadt und Sascha Pestalic (v.l.). Foto: Rothe

In der Bahnstadt, in der derzeit fast 5000 Menschen leben, freut man sich auf das neue Nahversorgungszentrum: "Das ist ein weiterer Baustein, damit die Bahnstadt zu einem Lebenszentrum Heidelbergs wird", sagt der Stadtteilvereinsvorsitzende Dieter Bartmann. Es sei aber auch für den Stadtteil wichtig, dass nun vor Ort die Versorgung mit den Dingen des täglichen Lebens da sei. "Durch die Restaurants besteht die Chance, dass es hier richtig lebendig wird", so Bartmann.

"Die Zahl der Menschen, die in der Bahnstadt leben, steigt stetig an. Nach der Fertigstellung sollen es 6800 sein. Somit wächst auch der Bedarf an Produkten für den täglichen Bedarf enorm", freut sich Gerald Dietz, Leiter der städtischen Geschäftsstelle Bahnstadt, über das neue Nahversorgungszentrum. Die Einkaufsgelegenheiten in den Westarkaden seien fußläufig erreichbar und ergänzten das bisherige Angebot in der Bahnstadt. Und auch rund um das Baufeld der Westarkaden zwischen Eppelheimer Straße und Gadamerplatz geht es voran: "Unser Ziel ist, die Grüne Meile Anfang April für den Verkehr freizugeben", sagt Dietz.