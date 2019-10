Heidelberg. (RNZ) Der Poker um den Posten des Kulturbürgermeisters und die Zuständigkeiten geht in die letzte Runde. Doch was passiert danach? Wohin steuert die Kultur in Heidelberg? Welche Vorteile hat die Neuaufteilung der Dezernate? Was hängt noch alles an dieser Rochade? Das möchte die Rhein-Neckar-Zeitung von den Beteiligten und den Kulturschaffenden der Stadt wissen.

Hintergrund Würzner lädt zu neuen Verhandlungen Nach dem Vorstoß der Grünen, zusammen mit OB Eckart Würzner, CDU und SPD einen neuen Kompromiss für die Dezernatsverteilung finden zu [+] Lesen Sie mehr Würzner lädt zu neuen Verhandlungen Nach dem Vorstoß der Grünen, zusammen mit OB Eckart Würzner, CDU und SPD einen neuen Kompromiss für die Dezernatsverteilung finden zu wollen, hat Würzner für Montag die Vorsitzenden der drei vorschlagsberechtigten Fraktionen zu einem Gespräch eingeladen. "Ich freue mich, dass nochmal Bewegung in die bisherigen Verhandlungspositionen gekommen ist. Ich gehe davon aus, dass wir uns auf eine gute Lösung verständigen können", sagte der OB. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Mathias Michalski erklärte: "Da waren bei den Grünen die Augen wohl größer als der Mund. Wir begrüßen es, dass sich die Grünen vom Selbstbedienungsbüffet verabschiedet haben und wir jetzt gemeinsam schauen, was bei der Dezernatsverteilung Sinn macht."(tt)

Deshalb lädt die RNZ am Mittwoch, 23. Oktober, 20 Uhr, in den historischen Saal des Heidelberger Theaters ein . Den Fragen von RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel stellen sich beim RNZ-Forum "Wohin steuert die Kultur?": Oberbürgermeister Eckart Würzner, Grünen-Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo, CDU-Fraktionschef Jan Gradel, SPD-Fraktionschefin Anke Schuster und Theater-Intendant Holger Schultze. Im Anschluss an die Diskussion gibt es eine Fragerunde für alle Kulturinteressierten.

Info: Anmeldung ab sofort per Mail unter rnz-forum@rnz.de oder unter Telefon 06221/5195606 von 14 Uhr bis 18 Uhr. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldung.