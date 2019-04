Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Fahrradstellplätze sind am gestrigen Dienstagmittag fast alle belegt. Eine Studentin quetscht ihren Drahtesel vor der Universitäts-Bibliothek (UB) zwischen zwei andere. Zahlreiche Kommilitonen stellen ihre Räder dagegen auf dem Bordstein vor der Peterskirche ab, in den Gassen rechts und links der UB steht ebenfalls alles voll mit Fahrrädern. Denn - und das zeigt sich kurz nach Semesterstart wieder deutlich - an dem Bibliotheksgebäude gibt es nicht annähernd genug Stellplätze. 5000 bis 6000 Besucher kommen täglich dorthin, viele davon mit dem Rad.

Um das Chaos einigermaßen einzudämmen, sind die Radstellplätze derzeit provisorisch mit Baustellenbaken umzäunt. Das soll verhindern, dass die Drahtesel die Straße blockieren. Ende Februar ließ der kommunale Ordnungsdienst sogar Fahrräder "abschleppen", die auf den Gehwegen standen (die RNZ berichtete). Aber nach einer langfristigen Lösung für dieses Problem sucht die Stadtverwaltung derzeit nicht.

"Diese Fragestellung wird innerhalb der Verwaltung derzeit nicht beantwortet", heißt es auf eine Anfrage des Grünen-Stadtrates Felix Grädler, der wissen wollte, wie dort mehr Kapazitäten geschaffen werden. Solange es jedoch diese zusätzlichen Kapazitäten nicht gebe, würden die Baken an der UB stehen bleiben, so die Verwaltung. "Ein Zeitpunkt kann nicht genannt werden." Dazu, wie diese weiteren Abstellmöglichkeiten geschaffen werden sollen, konnte die Verwaltung aber ebenfalls nichts sagen: "Die Frage kann erst nach weiteren Betrachtungen bearbeitet werden." Sie verweist lediglich auf die Universität, die "gegebenenfalls" im Innenhof der UB Platz schaffen könne.

In der Bibliotheksverwaltung ist man davon allerdings irritiert: "Das sagt die Stadt seit Jahren", erklärt Direktor Veit Probst im Gespräch mit der RNZ. "Dabei wissen die ganz genau, dass das in den nächsten vier Jahren nicht möglich ist." Denn das historische Gebäude wird derzeit aufwendig saniert, der vierte Bauabschnitt wurde gerade abgeschlossen - im Mai werden zwei neue Säle eingeweiht -, der fünfte folgt im Sommer.

Das führt dazu, dass der Innenhof vollgestellt ist: Neben einem großen Kran befand sich dort in den letzten Jahren auch das Lager für die Bauarbeiter. Wenn demnächst die Dächer der Bibliothek neu gedeckt werden, würde noch mehr Material angeliefert werden. "Da ist überhaupt kein Platz", fasst Probst zusammen.

Und das sei der Verwaltung eigentlich bekannt: "Aber stadtseitig will man sich offensichtlich nicht mit dem Problem auseinandersetzen", ärgert sich Bibliotheksdirektor Probst. Das sei vor allem deshalb schwierig, weil die Uni seit Jahren einen Konzentrationsprozess vorantreibt: Kleine Institutsbibliotheken schließen, die zentrale UB wird immer wichtiger. "Unsere Einrichtung blüht und gedeiht und das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern. Damit müsste sich die Stadt auch mal auseinandersetzen."

Stadtrat Grädler sieht das ähnlich: "Wie lange will die Stadt denn hier noch zuschauen? Sollen die Studierenden doch lieber mit dem Auto kommen? Da ist man ja schon versucht, diese völlige Planlosigkeit und Untätigkeit seitens der Stadtverwaltung als Unwillen zu interpretieren."