Von Anica Edinger

Heidelberg. 60 Veranstaltungen waren eigentlich geplant. 80 Vereine, Organisationen und Institutionen beteiligten sich. Es sollte ein Fest zum 25. Jubiläum werden. Dann kam das Coronavirus – und die "Internationalen Wochen gegen Rassismus" des Interkulturellen Zentrums (IZ) fielen ins Wasser. Doch einfach aufgeben: Das war für Jagoda Marinic´, die Leiterin des IZ, und ihr kleines, vierköpfiges Team keine Option. Denn: "Das Thema Rassismus ist das ganze Jahr über wichtig – auch in Zeiten von Corona", sagt Marinic´.

Deshalb stampfte das IZ in den letzten Wochen eine zwar abgespeckte, dafür erstmals digitale Version der "Wochen gegen Rassismus" aus dem Boden – mit einer überwältigenden Resonanz. Unter dem Übertitel "Digitales Kulturzentrum" veranstaltete das IZ seit dem 21. März fast jeden Abend eine sogenannte Corona-Lesung auf dem eigenen Twitterkanal. Berit Glanz und Nils Pickert waren dabei, ebenso wie Hatice Akyün, Düzen Tekkal oder auch Julya Rabinowich, die am Internationalen Tag gegen Rassismus las. Am Freitagabend gelang Marinic´ zudem ein weiterer Coup: Für die digitalen Corona-Lesungen gewann sie Carolin Emcke, die Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, die aus "Gegen den Hass" las. Auch hier war die Resonanz "immens".

Bei jeder Lesung seien bislang zwischen 2000 und 4000 Menschen dabei gewesen. Weit über 18.000 Zuschauer und Zuhörer hat das IZ so mit den Corona-Lesungen erreicht. Und die Reichweite wird noch zunehmen – denn die Videos mit den Lesungen bleiben im Netz und können auch weiterhin jederzeit angeschaut werden.

Für Jagoda Marinic´ ist das ein Riesenerfolg. Auch bundesweit. So habe etwa das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" über das Interkulturelle Zentrum in Heidelberg und die Corona-Lesungen berichtet. Viele Bekannte aus ihrem Netzwerk hätten ihr zurückgemeldet: "Toll, dass ihr in diesen Zeiten das Thema Rassismus in den Köpfen behaltet." Für Marinic´ ist das "Digitale Kulturzentrum" aber noch aus einem ganz anderen Grund so besonders: "Durch die Lesungen wird in diesen isolierten Zeiten dennoch ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen." Deshalb sei auch das Live-Erlebnis so wichtig. "Von Wohnzimmer zu Wohnzimmer", sagt Marinic´. Sogar die übliche Fragerunde danach musste im "Digitalen Kulturzentrum" nicht entfallen. Die Autorinnen und Autoren übernahmen dafür einfach kurzzeitig den Twitter-Account des IZ – und kamen ins Gespräch mit den anderen, virtuell Anwesenden.

Die Lesungen sind aber längst nicht die einzigen Beiträge des IZ in diesen schweren Tagen. Zusätzlich gab es auch ein Corona-Konzert. "Allerdings sind wir gerade dabei, bessere akustische Lösungen zu finden", erklärt Marinic´. Ein weiteres Herzstück des "Digitalen Kulturzentrums": eine Videokampagne, bei der Menschen aus verschiedensten Ländern die aktuellen Hygienevorschriften in ihrer jeweiligen Muttersprache aufzeichnen. Die Videos gibt es ebenfalls auf dem Twitterkanal des IZ, aber auch auf der städtischen Internetseite.

Und obwohl die "Internationalen Wochen gegen Rassismus" für dieses Jahr nun beendet sind, machen Marinic´ und ihr Team weiter. Die nächste Corona-Lesung steht bereits am kommenden Montag, 6. April, an. Dann liest Lena Gorelik, Schriftstellerin russisch-jüdischer Herkunft, auf dem Twitterkanal des IZ aus ihrem neuesten Buch "Mehr Schwarz als Lila".