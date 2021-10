Die wichtigste Forschungseinrichtung in Heidelberg ist die Ruprecht-Karls-Universität. Unser Foto zeigt das fast 300 Jahre alte Gebäude der „Alten Universität“ am Uniplatz. Foto: Rothe

Heidelberg. (RNZ) Das internationale Wissenschaftsfestival "Geist Heidelberg" steht kurz vor der Eröffnung: Von Donnerstag, 14. Oktober, bis Sonntag, 19. Dezember, veranstaltet das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) dessen elfte Auflage. In einem breit gefächerten Programm kommen dabei wieder nationale wie internationale Spitzenkräfte, Nobelpreisträger und begabte Nachwuchsforscher aus allen Bereichen der Wissenschaft zusammen. Im Verlauf von zehn Wochen diskutieren renommierte Expertinnen und Vertreter anerkannter Institutionen mit interessierten Laien die drängenden Fragen unserer Zeit.

"Der internationale Wettlauf um große Lösungen, die menschliche Illusion der Kontrolle über die Natur, die großen Verdienste von Frauen in der Wissenschaft – dies und vieles mehr wird das diesjährige Festival beleuchten", so DAI-Direktor und Festivalleiter Jakob Köllhofer. "Wissenschaft ist keine Religion, kein Gut oder Böse. Wissenschaft lebt von der Vielfalt, vom Irrtum, von der Falsifikation. Nur durch sie können wir die Herausforderungen des Jahrhunderts meistern." Auszüge aus dem Programm:

> Physik-Nobelpreisträger Reinhard Genzel eröffnet das Festival am Donnerstag, 14. Oktober, um 20 Uhr mit seinem Vortrag über schwarze Löcher, Einstein und Mut zum Risiko.

> Mit Philosoph Julian Nida-Rümelin geht es am Freitag, 15. Oktober, 20 Uhr, um gesellschaftliche Werte.

Primatologe Frans de Waal. Foto: privat

> Der bekannte Primatologe Frans de Waal zeigt am Sonntag, 24. Oktober, um 17 Uhr in der Aula der Neuen Universität anhand bewegender Erlebnisse mit der Schimpansin "Mama" auf, was uns emotional mit Tieren verbindet.

> Mit dem Kognitionspsychologen und Bestsellerautor Steven Pinker geht es am Montag, 1. November, um 20 Uhr in der Aula der Neuen Universität um "Mehr Rationalität!" – insbesondere in einer Welt, die aus den Fugen zu geraten droht.

Katalin Karikó von Biontech. Foto: privat

> Katalin Karikó von Biontech, die für ihre Forschung an mRNA-Impfstoffen ausgezeichnet wurde, ist am Mittwoch, 3. November, um 20 Uhr im DAI zu Gast.

Journalist Harald Lesch. Foto: privat

> Wissenschaftsmoderator Harald Lesch beschäftigt sich am Freitag und Samstag, 5. und 6. November, jeweils um 20 Uhr in der Aula der Neuen Universität mit drängenden Fragen unserer Zeit – etwa dem Klimawandel.

> Neurobiologe Gerald Hüther kommt am Freitag, 26. November, um 20 Uhr in die Aula der Neuen Uni. Sein Thema: "Lernlust statt Schulfrust?"

Soziologin Eva Illouz. Foto: privat

> Die Soziologin Eva Illouz beleuchtet am Mittwoch, 8. Dezember, um 20 Uhr im DAI den zeitgenössischen Kapitalismus – auch in den Bereichen Musik, Tourismus und Sexualität.

> Medizin-Nobelpreisträger Richard Roberts klärt am Sonntag, 12. Dezember, um 17 Uhr über die Vorteile genmanipulierter Lebensmittel auf.

Philosoph Richard David Precht. Foto: privat

> Philosoph Richard David Precht widmet sich am Freitag, 17. Dezember, um 20 Uhr in der Aula der Neuen Universität einer solidarischen Zukunft.

Info: Komplettes Programm und Tickets unter: www.geist-heidelberg.de.