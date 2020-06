Von Thomas Seiler

Heidelberg. "Die Wildschweine kennen trotz Coronakrise leider keine Abstandsregeln", scherzt Ulrike Lodder aus Peterstal. Dennoch wirkt die 53-jährige Tochter des verstorbenen Schlossermeisters Kurt Ott aufgrund des täglichen Besuchs der Schwarzkittel sichtlich verärgert. Sie wohnt seit zwanzig Jahren in der umgebauten einstigen Werkstatt direkt an dem dort noch offenen Steinbach und pflegt schon lange mit ihrem Lebenspartner Kurt Stadler ihr Grundstück, das entlang des Bachlaufs bis fast zur Waldgrenze reicht.

Den Spaß daran hat sie mittlerweile verloren. Das Planschbecken für ihren neunjährigen Enkel Nico musste sie jetzt abbauen lassen, da das Borstenvieh "mitunter auch tagsüber zu uns kommt". Da ihre Mutter im angrenzenden Elternhaus und der Sohn mit seiner Familie dort lebt, bekommen "wir es so langsam mit der Angst zu tun", sagt Lodder. "Bis vor zehn Jahren lebten wir in einem schönen, wildschweinfreien Gebiet mit gepflegten Nachbargrundstücken, bis leider die ältere Generation verstarb. Jetzt wurde halt alles anders", beklagt sie. Da die Baumpflege nach dem Besitzerwechsel nur noch sporadisch stattgefunden habe und schon seit Jahren nichts mehr an dem rund 800 Quadratmeter großen Hangareal mit einem heruntergekommenen Mehrfamiliengebäude passiere, herrsche dort heute ein wahres Paradies für die Borstentiere.

Dornen und wilder Efeu, wohin man schaut, eine durch Brombeergestrüpp zugewucherte Streuobstwiese samt einem dem Verfall preisgegebenen kleinen Schuppen, mittlerweile "zu uns hin" umgestürzte Obstbäume und dadurch auch ein defekter Zaun. "Ein Dschungel könnte nicht angenehmer sein", ärgert sich die Peterstalerin. Denn nun besitzen die Wildschweine aus ihrer Sicht jede Menge Nahrung, gehen auch tagsüber kaum aus dieser Wildnis und breiten ihr Revier immer mehr aus, was man bei dem Lodderschen Anwesen an den vielen Spuren in der Blumenrabatte und der umgepflügten Wiesenlandschaft erkennen kann.

Meldungen beim Landschafts- und Forstamt seien weitgehend ignoriert worden. Sie solle sich einen Anwalt nehmen, da das zum Privatrecht gehöre, habe man Lodder empfohlen. "Es liegt mir fern, daran zu glauben, dass die äußerst aktiven Tiere und das Dickicht mit umgestürzten Bäumen und Zäunen sowie dem Gestank wie im Schweinestall nicht die Öffentlichkeit betreffen", so ihr Einwand.

Ernst Baader, Leiter des Landschafts- und Forstamts, kann ihr da nicht zustimmen. "Der Grundstückseigentümer, also die betreffende Erbengemeinschaft, ist dafür verantwortlich", sagt er. "Uns sind die Hände gebunden und ein Betreten des Grundstücks wäre Hausfriedensbruch", so Baader. Auch ein Abschießen der vierbeinigen Eindringlinge kommt für Baader nicht in Frage, da man sich im Wohngebiet in einem "befriedeten Bezirk" befinde und sein Amt ohnehin seit diesem Jahr kein Jagdausübungsrecht besitze. Dies liege jetzt alleine bei den Zuständigen für den Staatswald. Er könne sich zudem nicht vorstellen, dass sich ein Jäger über Tag und in der Nacht im Garten aufhalte, um die Tiere abzuschießen. So sieht es auch der dafür zuständige Revierleiter Horst Lörsch, der bei seinen früheren Besuchen auf dem Areal mehrfach darauf hinwies, dass "Wildtiere herrenlos" seien.