Heidelberg. (Kaz) "Nachts hört man sie grunzen und schmatzen", erzählt eine Anwohnerin der Ziegelhäuser Landstraße. Gemeint ist eine Rotte Wildschweine, die gerade mal wieder ihr Grundstück in Hanglage umgegraben hat. Auf über 1000 Quadratmetern stehen dort viele alte Obstbäume, der Wald ist nah, Nachbargrundstücke sind dicht bewachsen. "Das ist natürlich ein Paradies für Wildschweine", weiß auch der Jagdpächter, der die Anwohnerin jetzt besuchte und mit ihr zusammen das Loch im Zaun entdeckte, durch das die Wildschweine vermutlich kamen. Das Loch ist geflickt, doch das Problem beseitigt?

Immer wieder sind Wildschweinschäden Thema - immer wieder heißt es auch: Die Jäger dürfen in Wohngebieten kein Wild schießen und bei der Jagd keine Lichtquellen verwenden. Das ist Gesetz. Wer nah am Wald gebaut hat oder einen Garten am Waldrand bewirtschaftet, muss sich selbst gegen Eindringlinge schützen. Ein einfacher Maschendrahtzaun hält Wildschweine auf Futtersuche jedoch in der Regel nicht ab. Man kann sie nur mit einem tief im Boden verankerten Zaun abwehren. Oder auch mit Baustahlmatten als preisgünstigere Variante.

Finden Wildschweine im Wald nicht genug zu fressen, wo doch bald die Esskastanien reif werden? Im Prinzip schon. Aber sie brauchen bei so vielen Kohlehydraten auch tierisches Eiweiß. Also Würmer und Engerlinge, die eher in Wiesen statt im Waldboden zu finden sind. Früchte aller Art sind dagegen eine süße Versuchung. Für Mirabellen stehen Wildschweine auch mal aufrecht am Stamm eines Obstbaumes.

Ist das Wildschwein-Problem also hausgemacht? Der Jagdpächter vermutet, dass sich die Tiere im Wald durch Spaziergänger und Mountainbiker gestört fühlen könnten und sich auch deshalb talwärts bewegen. Verwilderte Gärten in Hanglage, in denen die Tiere Zuflucht finden, scheinen wiederum geradezu eine Einladung zum Verweilen zu sein - auch um dort für Nachwuchs zu sorgen. Dichte Brombeerhecken und sonstigen Wildwuchs mögen Wildschweine jedenfalls besonders gern.