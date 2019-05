Höchste Konzentration in der Wahldienststelle: Ein Team aus rund zehn Mitarbeitern bearbeitet Anträge im Bürgeramt Mitte. Am Wahltag selbst, dem 26. Mai, sind rund 600 städtische Beschäftigte im Einsatz. Foto: Philipp Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Über 100.000 Heidelberger haben am 26. Mai die Wahl - und das gleich zwei Mal. Denn neben dem Europaparlament wird auch der Heidelberger Gemeinderat neu gewählt. Dabei darf im großen Stile kumuliert und panaschiert werden - aber was ist das überhaupt? Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen zur Wahl.

Wie viele Stimmen habe ich? Bei der Europawahl ist das einfach: Rund 101.000 wahlberechtigte Heidelberger haben je eine Stimme. Bei der Kommunalwahl wird es komplizierter: Da haben die Bürger jeweils 48 Stimmen. Wahlberechtigt sind hier 111.000 Heidelberger.

Wen kann ich wählen? Bei der Europawahl werden Parteien gewählt, bei der Kommunalwahl Persönlichkeiten beziehungsweise ganze Listen. Insgesamt stehen auf zwölf Listen 576 Kandidaten zur Wahl. Listen stellen: CDU, SPD, Grüne, FDP, Die Linke, Die Heidelberger, Freie Wähler, Grün-Alternative-Liste, Bunte Linke, Die Partei, Heidelberg in Bewegung und AfD.

Wie verteile ich meine Stimme? Hier kommt das Kumulieren und Panaschieren ins Spiel. Wahlberechtigte haben zwei Möglichkeiten: Sie können es sich entweder einfach machen - und einen Stimmzettel unverändert abgeben. Das heißt: Sie geben ihre 48 Stimmen allen Kandidaten einer einzigen Liste. Oder: Wähler verteilen ihre Stimmen auf Persönlichkeiten der verschiedenen Listen - das nennt sich panaschieren. Dabei kann schließlich auch kumuliert werden. Das beschreibt die Möglichkeit, Stimmen zu häufen: So kann man einer Person bis zu drei Stimmen geben. Wichtig: Maximal dürfen nur 48 Stimmen vergeben werden. Wer mehr verteilt, dessen Wahlzettel ist ungültig.

Wann werden die Stimmzettel zur Kommunalwahl verschickt? Der Gesetzgeber sieht vor, dass die Stimmzettel zur Kommunalwahl vorab - bis spätestens einen Tag vor der Wahl - verschickt werden. So hat man die Möglichkeit, seine Stimmen gemütlich zu Hause zu verteilen - und gegebenenfalls nachzurechnen. Auf RNZ-Anfrage erklärte gestern eine Stadtsprecherin, dass die Stimmzettel am 13. Mai bei der Post ausgeliefert wurden. Am Wahltag können die Zettel dann ausgefüllt im Wahllokal, wo man dann den Wahlumschlag bekommt, abgegeben werden. Wichtig: Man muss sich zur Wahl in jedem Fall ausweisen können - entweder per Wahlschein oder mit dem Personalausweis.

Wie lange kann ich Briefwahl beantragen? Letzter Termin für den Antrag der Briefwahl ist Freitag, 24. Mai, 18 Uhr. Das geht ganz einfach durch Einscannen des QR-Codes auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung mit dem Smartphone, im Internet unter www.heidelberg.de/wahlen oder persönlich oder schriftlich bei allen Bürgerämtern (Öffnungszeiten beachten). Stand Mittwoch wollen 18.500 Heidelberger per Brief ihre Stimmen abgeben.

Gab es bereits Probleme mit Wahlunterlagen? In Sachen Wahl läuft es dieses Mal richtig rund bei der Stadt: Die Wahldienststelle im Bürgeramt Mitte in der Bergheimer Straße jedenfalls erklärt, dass es noch keine einzige Beschwerde gegeben habe. Ganz im Gegenteil zur Bundestagswahl 2017: Damals wurden in einigen Fällen Briefwahlunterlagen doppelt verschickt.

Und wann gibt’s Ergebnisse? Das vorläufige Heidelberger Endergebnis der Europawahl wird voraussichtlich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr vorliegen. Bei der Kommunalwahl müssen sich die Wähler ein wenig länger gedulden: Die Stadt rechnet mit einem vorläufigen Endergebnis am Montag, 27. Mai, gegen 18 Uhr. Im Rathaus findet ab 12 Uhr im Neuen Sitzungssaal bereits die öffentliche Wahlpräsentation statt. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.

Noch Fragen? Weitere Informationen gibt es hier, bei der Wahldienststelle in der Bergheimer Straße 69, per Telefon unter 06221/5842220 oder per E-Mail an wahldienststelle@heidelberg.de