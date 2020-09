Seit kurzem in Heidelberg: Am Sonntag wurden die Pfarrer Mathis Goseberg (ganz links) und Hans-Christoph Meier (Dritter von links) in ihr Amt eingeführt. Foto: Alexander Hoene

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Sie seien als Christen auf den Spuren Jesus unterwegs, hörten die Worte Gottes auch in den Tönen der Musik und "verstehen Vertrauen als einen roten Teppich, den Gott für alle Menschen ausrollt": Mit dieser Vorstellung begrüßte gestern Dekan Christof Ellsiepen von der Evangelischen Kirche Heidelberg die neuen Pfarrer der Christus-Luther-Markus-Gemeinde (CLM). Coronabedingt durften beim feierlichen Einführungsgottesdienst für Hans-Christoph Meier und Mathis Goseberg nur 130 Gäste in der Christuskirche in der Weststadt dabei sein. Normalerweise finden in dem Kirchenraum mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher Platz.

Christoph Kölmel-Stracke, Vorsitzender des Ältestenrates, Schuldekanin Beate Großklaus und Dekan Ellsiepen brachten ihre Vorfreude auf die Begegnungen mit den Neuen zum Ausdruck, "die in ihrer Verschiedenheit dem Geist Gottes" dienten, so der Dekan. Bei Pfarrer Meier liege der Schwerpunkt auf der klassischen Gemeindearbeit. Zu seinen Aufgaben werden neben den Gottesdiensten auch der Konfirmandenunterricht gehören. "Christlicher Glaube wird lebendig, wo er Menschen zusammenführt," erklärte der 55-Jährige. Der gebürtige Niedersachse lebt seit 16 Jahren mit Ehefrau und inzwischen erwachsenem Sohn als Gemeindepfarrer in Karlsruhe-Rüppurr. Der 33-jährige Mathis Goseberg stammt aus einer alten Pfarrerfamilie aus Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen. "Experimentieren, ausprobieren und entdecken", stehe im Mittelpunkt der Tätigkeit auf seiner neuen Stelle. Die vergangenen zweieinhalb Jahre war Goseberg in Schwetzingen tätig. Zusammen mit seiner Frau und der kleinen Tochter freue er sich nun riesig "auf das bevorstehende Abenteuer hier in Heidelberg".

Für ihre gemeinsame Predigt in der Kirche als Ort der Gemeinschaft wählten die beiden Pfarrer mit dem Bibelvers "All eure Sorgen werft auf Gott" ein aktuelles Leitthema. Tatkräftig unterstützt in der CLM-Gemeinde werden die Kirchenmänner von Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez und Gemeindediakon Tobias Bade. Für "das Vierer-Team der Vielfalt", spendete Dekan Ellsiepen den Segen Gottes. Der Applaus der Gemeinde beendete eine anregende Einführungsfeier mit klassischer Kirchenmusik und modernen Klängen.

Die Heidelberger Evangelische Kirche hat noch 14 Pfarrgemeinden mit 19 Pfarrern und Pfarrerinnen. Die Christus-Luther-Markus-Gemeinde vertritt seit vergangenem Jahr nach einer Zusammenlegung der Kirchengemeinden Weststadt, Bahnstadt, Bergheim und Südstadt etwa 7500 Mitglieder.