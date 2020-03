Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Das soziale Leben in Heidelberg ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Viele Heidelberger sehen die Corona-Krise aber auch als Chance für mehr Miteinander. Während der letzten Tage haben sich überall Menschen zusammengetan, Anwohner, Nachbarn oder Sportler, die älteren oder besonders gefährdeten Mitbürgern ihre Hilfe anbieten. In der neuen Serie "Wir halten zusammen" stellt die RNZ ihre Angebote und Initiativen vor.

Eigentlich spielt Leo Becker am liebsten Rugby – und das ziemlich erfolgreich. Der 25-Jährige läuft für die erste Mannschaft des SC Neuenheim 02 (SCN) auf und stand bereits für die Nationalmannschaft auf dem Platz. Doch wegen des Coronavirus finden nun weder Spiele noch Trainingseinheiten statt. Seine Masterarbeit schreibt er von zu Hause aus – bevorzugt in den Abendstunden. "Ich habe also viel Zeit", so Becker. Gemeinsam mit mehreren Teamkollegen aus der ersten und zweiten Mannschaft des SCN will Becker nun denjenigen Menschen helfen, die das neuartige Virus in erster Linie bedroht.

Screenshot: Facebook

"Wir möchten ein Zeichen setzen und zeigen, dass auch wir Sportler hinter den Menschen stehen", erklärt Becker. Die Rugbyspieler beliefern ab sofort Menschen mit Vorerkrankungen und Ältere im Stadtteil Neuenheim mit Lebensmitteln. "Es ist kein großer Aufwand, wenn man zusätzlich zu seinem persönlichen Einkauf etwas für andere organisiert", so Becker. Er sei grundsätzlich mit dem Roller unterwegs – "da passt einiges rein".

Die Idee zu der Aktion entwickelte Beckers Chef, Sportvorstand Axel Moser, gemeinsam mit einem Freund. Moser sagt: "Auch wir haben in unserem Verein viele ältere Mitglieder, die Hilfe benötigen. Für sie, aber auch für alle älteren Neuenheimer, wollen wir da sein." Moser ist es, der täglich die Einkaufswünsche entgegennimmt. Am Nachmittag oder frühen Abend liefern Becker und seine Mitspieler die Einkäufe dann vor der Tür der "Auftraggeber" ab. Um einen direkten Kontakt zu vermeiden, sollte das entsprechende Geld in einem Kuvert überreicht werden, erklärt Moser.

Helfen – das will auch Frauke Isenberg. Sie hatte sich schon letzte Woche beim Nachbarschaftsportal nebenan.de bereit erklärt, Menschen mittels Erledigungen unter die Arme zu greifen. Nun, wenige Tage später, ist Isenberg überwältigt: Mehr als 60 Leute hätten auf ihren Eintrag reagiert und ebenfalls ihre Unterstützung angeboten. Daher habe sie mittlerweile Stadtteilgruppen gegründet – in Neuenheim, Handschuhsheim, Bergheim, der Altstadt und Ziegelhausen/Schlierbach.

In Neuenheim hat bereits der Stadtteilverein seine Mitglieder informiert. Und in Handschuhsheim wurden gestern Flyer gedruckt, die in Supermärkten, Apotheken und bei Bäckern verteilt werden. Bisher, so Isenberg, hätten sich zwei Hilfebedürftige gemeldet: eine alleinerziehende Mutter und eine ältere Frau. Aber sie ist sich sicher: "Das wird immer größere Kreise ziehen."

Info: Wer in Neuenheim Hilfe braucht, kann sich täglich bis 12 Uhr bei Axel Moser melden (Telefon 0176 / 23148825, E-Mail: axel.moser@carrotelearning.com). Die von Frauke Isenberg ins Leben gerufenen Stadtteilgruppen erreicht man bislang in Neuenheim (06221 / 729239), Handschuhsheim (0157 / 33962043) und in der Altstadt (0177 / 9245236).