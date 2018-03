Von Micha Hörnle

Heidelberg. Solche Katastrophen will man nicht noch einmal erleben: Beim letzten Fastnachtsumzug kamen nur 40.000 Besucher - weniger als die Hälfte der üblichen Zahl. lm Jahr zuvor waren es auch nur 60.000. Schuld daran war weniger die Angst vor Attentaten, Übergriffen oder einer Amokfahrt - im letzten Jahr fuhr ein 35-Jähriger drei Tage vor dem Umzug in eine Menschengruppe auf dem Bismarckplatz, eine Person starb. Nein, es war schlicht das Wetter: Es goss in Strömen, vor zwei Jahren stand der gesamte Fastnachtszug wegen einer Sturmwarnung auf der Kippe. Die Züge in Schwetzingen und in Feudenheim wurden sogar ganz abgesagt. Für dieses Jahr ist aber Wolfgang Heindl vom Veranstalter, dem Heidelberger Karnevalskomitee (HKK), ganz optimistisch: "Am Dienstag wird es schön!" Das verriet ihm seine Wetter-App - und so freut er sich ab 14.11 Uhr auf einen "nach Jahren wieder sonnigen Fastnachtszug" bei etwa fünf Grad. Temperaturen, so weiß der altgediente Fastnachter, seien ja nicht das Problem, sondern vor allem der Regen.

Mit etwas Sonnenschein könnte endlich das neue Konzept der Organisatoren aufgehen, den Fastnachtszug nicht einfach auf dem Marktplatz wie einst sang- und klanglos aufzulösen, sondern eine krachende Party an den Ständen der Schausteller zu feiern: Denn der Zug endet neuerdings am Karlsplatz, da bleibt dann der Marktplatz noch voll - natürlich nur, wenn es trocken bleibt. Generell werden die Neuerungen der letzten beiden Jahre beibehalten: Die beiden Fastnachtsurgesteine Max Reinhard Fels und Günther Hess werden am Anatomiegarten abwechselnd das Geschehen auf der Hauptstraße kommentieren.

Größere Änderungen beim Zug - er wird nun 170 Jahre alt - gibt es nicht, um die 70 Nummern stehen auf dem Programm. Jeder darf sich auch noch spontan als Fußgruppe ab der Bergheimer Straße anschließen, wovon aber auch in den letzten Jahren kaum jemand Gebrauch machte. Ansonsten erwartet das HKK ein paar neue Delegationen aus dem Schwäbischen und auch aus Philippsburg, das größte Kontingent stellen wieder die Varnhalter, die als Hexen immer richtig Stimmung machen. Nach Motivwägen wird man auch dieses Jahr eher vergebens suchen, auch wenn der Kirchheimer "Club der Schafsköpfe" gerade an einem bastelt - oder vielmehr malt: Es geht zum einen um das 60. Vereinsjubiläum, zum anderen um den Vorschlag einer Gartenstadt im Patrick-Henry-Village. Cheforganisator Heindl beteuert, dass es nicht am mangelnden Willen liege, dass es kaum mehr Motivwagen gebe: "Wir haben ein Hallenproblem, alle unsere Wagen stehen im Freien." Sein HKK-Kollege Jürgen Merk hat schon einen Blick auf die Hangars auf dem ehemaligen US-Flugplatz geworfen, die wären für die karnevalistischen Zwecke ideal. Heindl sagt: "Wir hätten die Leute, die sich für so eine Aufgabe begeistern. Und wenn wir eine Halle bekämen, würden wir auch Motivwägen bauen." Was kaum ein Zuschauer weiß: Die fünf bis sechs Tonnen Gutsel, die die Elferräte unters Volk werfen, bezahlen sie alle selbst. Allein Jürgen Merk von den "Kurpfälzer Trabanten" wird 800 Kilo Bonbons los, dazu etliche tausend Beutel Popcorn. So ein Spaß kann ihn dann schon mal an die 150 Euro kosten.

Das Sicherheitskonzept steht, kommt aber weniger dramatisch daher als in den letzten Jahren: Quergestellte Mülllaster wie kurz nach der Amokfahrt wird es nicht geben. Auch Betonsperren wie noch beim Weihnachtsmarkt sind tabu - weil der Zug ja mit großen Wägen in Bewegung ist.

Erstmals ist in diesem Jahr das HKK als Organisator für die Sicherung der Strecke verantwortlich, nicht mehr die Polizei. Rund 65 Sicherheitskräfte werden die Zuschauer vor dem Zug schützen (oder umgekehrt), die Polizei steht hinter den Zuschauern und sorgt für deren Sicherheit, was Heindl schon ärgert: "Da wird mit zweierlei Maß gemessen, der Zug der Fußballfans in Hoffenheim wird ja auch von der Polizei gesichert." Im Polizeipräsidium Mannheim versichert man aber, dass es jetzt keinesfalls weniger Präsenz der Beamten gebe: Man konzentriere sich eher auf den Schutz der Zuschauer vor Straftaten.