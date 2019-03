Von Micha Hörnle

Heidelberg. Eigentlich, so könnte man denken, sind Frauen in der Kommunalpolitik längst gleichberechtigt - zumal in einer Kommune, die als erste Großstadt Baden-Württembergs eine Oberbürgermeisterin, Beate Weber-Schuerholz, hatte. Doch der Heidelberger Gemeinderat ist von einer paritätischen Verteilung der Geschlechter weit entfernt: Nur 31,2 Prozent der Räte sind Frauen (15 von 48). Und mehr noch: Damit liegt man wieder unter den Werten, die ab Ende der achtziger Jahre erreicht wurden. Am stärksten waren Frauen in der Wahlperiode 2009 bis 2014 vertreten, als sie 40 Prozent aller Räte stellten. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass erst ab Mitte der siebziger Jahre - auch als Folge der Studentenbewegung - der Rat langsam weiblicher wurde, bis dahin waren stets nur zwischen zehn und zwanzig Prozent der Stadträte Frauen. Es gab sogar mal kurzzeitig einen 1945 von Oberbürgermeister Carl Neinhaus ernannten und 1946 gewählten Rat, in dem gar keine Frauen saßen.

Zum ersten Mal zogen 1947 vier Frauen - Agnes Beck, Ilse Krall (beide CDU), Sofie Berlinghof (KPD) und Hannah Walz (DVP, später FDP) - ins Rathaus ein und saßen 32 Männern gegenüber. Zumindest drei von ihnen sollten sich in der Kommunalpolitik etablieren - die KPD wurde 1956 verboten und damit schied Berlinghof aus -, Krall amtierte bis 1968, Walz (eine Großnichte des ehemaligen Oberbürgermeisters Ernst Walz) sogar bis 1980. Mit der "weiblichen Welle" der siebziger Jahre kam auch Beate Weber-Schuerholz ins Rathaus, erst 1975 als Rätin, dann von 1990 bis 2016 als Oberbürgermeisterin. Caja Thimm (GAL), Stadträtin von 1988 bis 1995, sollte 2006 gegen den später siegreichen Eckart Würzner antreten. Am längsten amtierten in der letzten Zeit Irmtraud Spinnler (erst GAL, dann SPD, von 1980 bis 1984 und wieder seit 1994) sowie Annette Trabold (FDP, von 1989 bis 2014).

Zurück zum amtierenden Gemeinderat: Hier gibt es 15 Frauen, die meisten bei den Grünen (vier von zehn), gefolgt von der SPD (drei von acht), bei der CDU sind es nur zwei von zehn. Daran, dass sich zu wenig Frauen zur Wahl gestellt haben, kann es nicht liegen: Jede Liste musste 2014 48 Kandidaten aufstellen, dabei schafften nur die Grünen eine Parität, die SPD mit 23 weiblichen Kandidaten immerhin fast, die CDU hatte auf ihrer Liste nur 16 Frauen. Bei den kleineren Gruppierungen sah es da schon anders aus: Bei "Heidelberg Pflegen und Erhalten" kandidierten 30 Frauen, bei der "Bunten Linken" und "Generation.HD" (die es nicht mehr gibt) 24, bei der GAL immerhin noch 20. Eindeutig männlich dominiert waren 2014 die FDP (zehn Frauen), die Linke (elf), die AfD (zwölf), die Piraten (13), die "Heidelberger" (15), die Freien Wähler (16). Alles in allem stellten Frauen 238 von insgesamt 624 Kandidaten der 13 Listen, die 2014 antraten - immerhin 38,1 Prozent. Deutlich niedriger liegt der Anteil der Frauen, die es tatsächlich in den Gemeinderat schafften: 31,2 Prozent.

Wird denn das nächste Kommunalparlament, das am 26. Mai gewählt wird, weiblicher? Zumindest gibt es erste Anzeichen dafür: Bisher haben sieben Listen ihre Kandidatenaufstellung hinter sich, mindestens vier weitere folgen noch. Bei den meisten ist der Frauenanteil etwas höher als vor fünf Jahren - außer bei der CDU (14). Nach dem aktuellen Stand stehen Frauen nur bei den Grünen und der SPD auf der Hälfte aller Listenplätze, bei "Heidelberg in Bewegung" von Waseem Butt machen sie immerhin 46 Prozent aus, gefolgt von der GAL (42 %), FDP und "Heidelbergern" (jeweils 3 3%) sowie der Linken (27 %). Damit liegt der gesamte Frauenanteil dieser sieben Listen bei knapp 40 Prozent.

Da jene Kandidaten die besten Chancen haben, die möglichst weit oben auf der Liste stehen, stellt sich die Frage, wie hoch der Frauenanteil der ersten zehn Plätze ist: Bei Grünen, SPD, GAL, Linke und "Heidelberg in Bewegung" sind es fünf (also exakt die Hälfte), bei FDP und den "Heidelbergern" vier und bei der CDU drei.