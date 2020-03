Die Stadträte saßen nicht wie gewohnt im Halbrund im Sitzungssaal, sondern an Einzeltischen mit je zwei Metern Abstand. Foto: Philipp Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Der Heidelberger Gemeinderat hat schon viel gesehen, doch eine Sitzung wie am Donnerstag gab es noch nie. Gerade mal 29 von 48 Stadträten kamen in den alten Rathaussaal. Dort saßen sie nicht wie sonst im Halbrund, sondern wie Abiturienten bei der schriftlichen Prüfung – mit viel Abstand. Besucher kamen gar nicht erst rein, sondern verfolgten die Sitzung per Live-Stream zwei Stockwerke tiefer. Zudem wurden alle strittigen Punkte von der Tagesordnung geworfen, nur eine Stunde sollte alles dauern.

Kein Wunder. Denn eigentlich wollten die Räte gar nicht zusammenkommen. Das hatte der Ältestenrat am Montag beschlossen. Schließlich sind alle größeren Veranstaltungen verboten und viele Stadträte gehören selbst aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe. Nur weil das Rechtsamt eine Absage nicht für zulässig hielt, kam die Sitzung überhaupt zustande – aber eben mit diesen besonderen Vorkehrungen. Und auch wenn sich auf der verkürzten Tagesordnung noch 15 Punkte fanden, so wurde doch nur über ein Thema diskutiert: die Ausbreitung des Coronavirus und der Umgang damit.

Und dabei war zunächst ungewohnt große Einigkeit unter den Stadträten: Nicht nur darin, dass sie der Verwaltung in dieser schwierigen Zeit eine gute Arbeit attestierten, sondern auch, dass sie OB Eckart Würzner große finanzielle Befugnisse einräumten, wie sie sonst der Finanzausschuss innehat. Damit soll sichergestellt werden, dass die Verwaltung auf die Krise reagieren kann, auch wenn die gemeinderätlichen Gremien nicht mehr tagen.

"Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen", erklärte Marilena Geugjes die Unterstützung der Grünen. Nur Sahra Mirow (Linke) äußerte Bedenken: "Wir tun uns schwer damit und werden uns enthalten." Und Björn Leuzinger ("Die Partei") beantragte, die Maßnahme zumindest bis 7. Mai zu begrenzen – und bekam eine knappe Mehrheit dafür.

Komplett einig waren sich die Gemeinderäte dagegen darin, die Wirtschaft in Zeiten der Corona-Krise zu unterstützen. Einstimmig befürworteten sie die "Wirtschaftsoffensive", die das Amt für Wirtschaftsförderung vorgelegt hatte. Im Kern sieht sie vor, dass alle Forderungen der Stadt auf Antrag bis zum 1. Juli zinslos gestundet werden – das gilt etwa für Gebühren, Gewerbesteuer, Grundsteuer oder Mieten. "So verschaffen wir Unternehmen und Vereinen Zeit", sagte Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß.

Nach der Krise könne man dann prüfen, auf welche Forderungen die Stadt komplett verzichte. "Das wird vor allem dort sein, wo es keine Gegenleistung gibt", so der Bürgermeister. Als Beispiele nannte er Kita-Beiträge und die Abgabe von Gastronomen für die Außenbestuhlung. Zudem soll die Stadt den Betrieben helfen, von den umfangreichen Hilfsprogrammen von Bund und Land zu profitieren.

Ansonsten blieb der Beschluss in weiten Teilen vage und lässt der Verwaltung viel Spielraum – auch das ungewöhnlich für den Gemeinderat. Doch zumindest während der Debatte haben es viele Räte dann doch nicht aus ihrer Haut geschafft – und verlängerten die Sitzung mit ihren Wortbeiträgen von den geplanten 60 auf gut 100 Minuten. Viele Fraktionen brachten neue Gruppen vor, die gefördert werden müssten: Grüne und SPD Kulturschaffende, "Linke" Empfänger staatlicher Leistungen, "Heidelberger" Vereine, FDP Landwirte. Nur CDU und Bürgermeister Heiß mahnten zur Zurückhaltung: "Wir dürfen nicht den Fehler machen, alle Löcher in der Förderung von Land und Bund aus dem städtischen Haushalt stopfen zu wollen", warnte Alexander Föhr. "Es wird den Tag nach der Corona-Krise geben." Und dann sollte die Stadt noch immer finanziell handlungsfähig sein.

Schließlich war es ausgerechnet Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke), sonst einer der schärfsten Kritiker der Stadtspitze, der forderte, nicht weiter Einzelinteressen zu diskutieren, sondern die Verwaltung alle Vorschläge abwägen zu lassen. "Dafür ist diese Sitzung nicht gedacht und diese Situation nicht gemacht." Stattdessen sollen weitere Fördermaßnahmen per Mail-Umlauf beschlossen werden.

Oder noch besser in einem Haushaltsausschuss, der möglichst bald per Videokonferenz tagen darf. Bislang verbietet das die Landesgemeindeordnung, doch der Gemeinderat fordert nun, digitale Sitzungen zumindest zeitweise zu ermöglichen. Ein Beschluss, den OB Würzner dankbar annahm: "Das ist ein wichtiges Signal. Wir brauchen das zeitnah." Dann wären künftig auch keine derart sonderbaren Gemeinderatssitzungen mehr nötig.