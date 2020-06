Das Gloria-Kino in der Hauptstraße: Noch ist der Eingang vergittert, doch am 2. Juli sollen hier wieder Filme laufen. Foto: Hentschel

Heidelberg. (rie) Während die Mannheimer am Wochenende wieder ins Kino gehen konnten, müssen sich die Heidelberger noch gedulden. Zwar ist der Kinobetrieb seit 1. Juni wieder erlaubt, doch natürlich gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Das Gloria-Kino in der Altstadt will daher erst am 2. Juli wieder aufmachen. Zur Begründung heißt es: "Wir möchten für Sie einen sicheren Filmabend gewährleisten." Dafür erarbeite man aktuell "ein anwendbares und praktikables Konzept".

Auch der große Filmpalast in der Bahnstadt bleibt noch geschlossen. Auch hier ist eine Wiedereröffnung nach letztem Stand erst im Juli geplant. Die Kinobetreiber konzentrieren sich aktuell auf das Open-Air-Kino im Heidelgarden.