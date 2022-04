Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Sieben Türme gibt es rund um Heidelberg. Nicht alle sind begehbar, aber alle eignen sich bestens als Ziel für Ausflüge, Wanderungen oder Spaziergänge – und alle haben ihre ganz besondere Geschichte. Als einziges der vorgestellten Ausflugsziele liegt der Weiße Stein außerhalb der Heidelberger Gemarkung, er gehört aber ebenfalls zu den beliebten Zielen für Wanderer oder Mountainbiker. Die anderen Türme liegen im Stadtwald – drei nördlich des Neckars und zwei südlich.

Die beschriebenen Türme und Türmchen im Wald wurden fast alle im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet, als Wandern in der Freizeit in Mode kam und als gesundheitsfördernd erachtet wurde. Lediglich die nördliche Kuppe des Heiligenberges hat eine ungleich ältere Tradition. Ein Streifzug über Heidelbergs Höhen.

Der Turm auf dem Weißen Stein wurde vom Odenwaldklub errichtet. Foto: Bechtel

> Weißer Stein: Am 30. September 1906, einem Sonntag, versammelten sich die Mitglieder des Odenwaldklubs "Section Heidelberg" und viele andere Wanderfreunde am Philosophenweg und traten unter den Klängen der "hiesigen Bataillonsmusik" den Weg zum Weißen Stein an – zu Fuß, wie sonst. Am Ziel erwartete sie auf 548 Meter Höhe der Festplatz, geschmückt mit Fahnen, Girlanden und Tannengrün. So berichtete das "Heidelberger Tageblatt" nach dem Wochenende. Gefeiert wurde die Einweihung des neuen, "mit grünen Kränzen hübsch gezierten" Aussichtsturms, der jetzt den Platz des hölzernen Vorgängers einnahm. Mit dem sich nach oben verjüngenden Sandsteinmauerwerk hatte der Weiße Stein nun sein unverkennbares Wahrzeichen. Die Steine waren aus Findlingen gehauen worden. Von der Plattform boten vier Fenster herrliche Aussicht in alle Himmelsrichtungen. An seinem Fuß wurde am Einweihungstag ein "Volksfest mit echt pfälzischer Fröhlichkeit" gefeiert. Bis 1998 war der Turm im Besitz des Odenwaldklubs; dann wurde er an die Gemeinde Dossenheim verkauft. Wegen baulicher Mängel musste er für längere Zeit geschlossen werden. Nach einer aufwendigen Renovierung durch die Gemeinde Dossenheim ist er seit dem Jahr 2020 wieder geöffnet – und zwar täglich ab etwa 10 Uhr und bis zum Einbruch der Dunkelheit.

Wandervorschläge: Vom Odenwaldklub markierte Wanderwege: "roter Strich auf weißem Grund": Einstieg Heidelberg, Alte Brücke/Schlangenweg (ca. 6,4 km) oder vom Parkplatz/Bushaltestelle Langer Kirschbaum: auf dem "gelben Andreaskreuz" (2,3 km). Fahrstraße: von Dossenheim. Einkehren: Höhengaststätte "Zum Weißen Stein", ab 10 Uhr, montags und dienstags Ruhetag.

Dieses „Aussichts-Thürmchen und Lusthäuschen“ stiftete Louis Posselt seiner Stadt. Foto: Bechtel

> Posseltslust: Für "Erholung, Zerstreuung und für heitere Gesellschaft" war das "Aussichts-Thürmchen und Lusthäuschen" zwischen Königstuhl und Drei Eichen errichtet worden. Der geachtete Stadtrat und Professor der Pharmazie Dr. Louis Posselt (1817-1880) hatte in seinem Testament die Mittel zur Verfügung gestellt, weil "jeder Heidelberger etwas zur Entwicklung, zum Gedeihen seiner Vaterstadt beitragen sollte". Ein Jahr nach dem Tod des Stifters (er ist auf dem Bergfriedhof begraben) wurde das Schmuckstück der Öffentlichkeit übergeben – unter "Kanonendonner", wie die Zeitung berichtete. Im Stil der Neorenaissance ist das Schlösschen gestaltet, aber auch die Burgenromantik hat Pate gestanden, das verraten die "Schlüssellochschießscharten" in den Brüstungen. Errichtet wurde es an dem Platz, wo zuvor einmal ein Luftkurort und der Endpunkt der Bergbahn projektiert waren. Als das Schlösschen in die Jahre gekommen war, wurde es 2009 saniert. Zu der ursprünglichen Anlage hatten auch ein kleiner Park mit einer Fontäne, Grotte und einem kleinen Teich gehört. Der Zugang zu Plattform und Turm bleibt bis zur Installation einer neuen Schließanlage geschlossen.

Bus: Linie 39 ab Bismarckplatz, Haltestelle Posseltslust.

Wandervorschlag: vom Königstuhl – Plättelshöhe – Rote-Suhl-Weg – Ellenbogenweg – Kohlplattenbrunnen – Posseltslustpfad – Posseltslust (2,5 km).

Als Spirale führt die Treppe auf die Plattform des Gaisbergturms. Foto: Bechtel

> Gaisbergturm: Vielleicht war der untergegangene Leuchtturm von Alexandria das Vorbild, so wie sich der Kupferstecher Matthäus Merian das Bauwerk vorgestellt hat: mit einem schneckenförmigen Aufgang an der Außenseite. Auch auf manchen alten Gemälden vom Turmbau zu Babel führt eine Außenrampe in die Höhe. Eine Konstruktion dieser Art mag jedenfalls der Architekt Friedrich Seitz vor Augen gehabt haben, als er 1876 den Aussichtsturm auf dem höchsten Punkt des Gaisbergs entwarf. Er verzichtete auf die übliche Wendeltreppe im Innern, stattdessen steigt der Besucher in Spiralen entlang der Außenmauer hinauf. Oben wird der Wanderer mit einem Blick in die Rheinebene bis hin zu den Höhen des Pfälzer Waldes belohnt. "Der Baumbestand wurde zurückgenommen, um die Aussicht wieder freizustellen", erläutert Revierförster Bruno Gabel, "in anderen Bereichen ist das teilweise nicht möglich." Zum Beispiel an der Posseltslust: "Dort steht in Richtung Kohlhof die älteste Tulpenbaumallee Deutschlands. Der Schutz dieser Bäume hat absoluten Vorrang!" Noch eine weitere Besonderheit hat der Gaisbergturm zu bieten: Er ist aus behauenen Sandsteinen aufgesetzt – ohne Mörtel, als "Trockenmauerwerk". Zuvor hatte ein hölzerner "Rabenturm" an dieser Stelle gestanden. Den Erhalt des einzigartigen Baudenkmals sicherte die Stadt, unterstützt vom Stadtteilverein West, der den Turm auch im Wappen führt.

Öffnungszeiten: Die Außentreppe ist rund um die Uhr begehbar.

Anfahrt und Wandervorschläge: Auf kurzem Fußweg zu erreichen ist der Aussichtsturm vom Blockhaus-Parkplatz (Rhododendron-Anlage) am Gaiberger Weg. Mit dem Bus der Linie 30 geht es vom Uniplatz zur Haltestelle Blockhaus, dann hinuntergehen zur Sprunghöhe, weiter Gaisbergturmweg. Wer gerne mit Steigung und ein wenig anspruchsvoller wandert, startet von der Friedrich-Ebert-Anlage (etwa vom Wolfshöhlenweg oder vom Riesensteinpfad), von der Gaisbergstraße (Sensenried) oder vom Oberen Gaisbergweg aus.

Der alte Königstuhlturm neben dem Gasthof um 1900. Foto: Stadtarchiv Heidelberg

> Königstuhl: Eigentlich bedauerlich, dass sich den Ausflüglern gerade auf dem 567 Meter hohen Gipfel des Heidelberger Hausbergs kein Panoramablick mehr bietet. Das war früher besser. Auf der Höhe stand einmal der erste Turm des Stadtwaldes. Auf der Einweihungstafel stand das Jahr 1835, auch Großherzog Leopolds Name war dort in Stein gemeißelt. Mehr als ein Jahrhundert lang tat der Turm seine Dienste; dann machte ihm ein Emporkömmling aus Beton den Rang streitig. 1959 schwebte der Richtkranz in luftiger Höhe über dem 82 Meter hohen "Fernsehturm". Eine Zeit lang standen die beiden wie ungleiche Zwillinge Seite an Seite. Dann wurde das historische Sandsteingemäuer mit dem nachträglich angebauten Außenaufzug abgerissen. Das konnten die Heidelberger damals verschmerzen, denn von der Aussichtsplattform des Neuen bot sich auf 30 Meter Höhe ein traumhafter Blick über Täler und Höhen – bis vor 20 Jahren. Da wurde der Neubau für Besucher geschlossen, wegen "Schäden am Beton", wie es hieß. Dann wurde der Turm von der Stadt an den Südwestrundfunk verkauft und saniert. Der Besucheraufzug wurde entfernt, auf der Plattform sind jetzt technische Anlagen installiert. An eine Wiederöffnung für Besucher ist nicht gedacht.

Die Klosterruine St. Michael: Vom ehemaligen Kirchturm der Michaelsbasilika bietet sich ein guter Überblick über die einstige Klosteranlage auf dem Heiligenberg. Foto: Bechtel

> Klosteranlage St. Michael: Die Römer verehrten auf der Höhe in einem kleinen Heiligtum Merkur und andere Gottheiten. Dann wurde im frühen Mittelalter eine fränkische Burganlage, die Aberinsburg, errichtet, ehe schließlich die Benediktinermönche von Lorsch seit dem späten 9. Jahrhundert das Tochterkloster St. Michael bauten. Jetzt wurde die Höhe Ziel von Wallfahrten. Als im 16. Jahrhundert im Zuge der Reformation die Klöster aufgelöst wurden, diente die Ruine als Steinbruch. Es bedurfte großer Anstrengungen, um die zerfallenden Kirchtürme zu stabilisieren und wieder begehbar zu machen. Ihre Fundamente stammen teilweise noch von der fränkischen Burganlage. Heute erwartet den Besucher eine mit viel Engagement instandgehaltene Anlage. Dafür zeichnen die Schutzgemeinschaft Heiligenberg und die Stadt verantwortlich. Bei einem Blick vom Turm kann man sich vielleicht vorstellen, wie die Klosteranlage einmal ausgesehen hat. Eine Rekonstruktion in Modellgröße ist im Kurpfälzischen Museum zu besichtigen.

Öffnungszeiten: April bis September: Dienstag bis Sonntag: 9 bis 19 Uhr. Einkehren kann man in der nahen "Waldschenke", Mittwoch bis Sonntag ab 11 Uhr (in der Hochsaison auch dienstags).

Aus Steinen des Stephansklosters errichtet: der Heiligenbergturm. Foto: Bechtel

> Heiligenbergturm: "Aus den Trümmern der Klostergebäude", wie es auf der Inschrift heißt, errichteten 1885 "der Verschönerungsverein Neuenheim und Freunde aus der Umgebung" einen Aussichtsturm. Auf der südlichen Kuppe des Heiligenbergs auf 375 Meter Meereshöhe wirkt er wie eine Miniaturausgabe der romantischen Burgen des Rheins. Dass zum Bau die Ruine des kleinen Stephansklosters bis fast auf die Grundmauern abgetragen wurde, schien niemanden gestört zu haben. Über die Außentreppe besteigt man eine Terrasse, eine Wendeltreppe führt im Turm zur Turmkrone. Über den Zinnen hat man eine herrliche Aussicht auf Altstadt und Schloss. Die exponierte Lage auf der vorderen Kuppe könnten schon die Römer besetzt haben – vielleicht mit einem weit ins Land hinaus sichtbaren Heiligtum. Manche vermuten auch, dass auf den hier gefundenen römischen Mauerresten ein Signalturm stand.

Öffnungszeiten: April bis September: Dienstag bis Sonntag, 9 bis 19 Uhr.

„Götterdämmerung“ hieß der Entwurf, nach dem die Bismarcksäule gebaut wurde. Foto: Bechtel

> Bismarckturm:Oberhalb des Philosophenweges liegt der Bismarckturm, auch Bismarcksäule genannt. Bismarcksäulen gab es an vielen Orten, sie wurden zu Ehren des Reichskanzlers Otto von Bismarck errichtet. In Heidelberg ergriffen 1899 die Studenten die Initiative, des Weiteren wurde ein Bürgerausschuss unter Vorsitz von Bürgermeister Ernst Walz gegründet. Die Stadt erwarb das Grundstück am Südwesthang des Heiligenberges; die Bevölkerung wurde zu Spenden aufgefordert. Der von der deutschen Studentenschaft prämierte Entwurf "Götterdämmerung" des Architekten Wilhelm Kreis erhielt den Zuschlag. An vielen anderen Orten wurde nach dem gleichen Plan gebaut, jeweils mit den Natursteinen der Gegend. Lediglich ein Relief unterbricht die strenge Architektur des Monuments: Der Reichsadler schlägt seine Klauen in die Schlange der Zwietracht. Über der Aussichtsplattform ist eine Feuerschale montiert. Darin loderte bei besonderen Anlässen eine fünf Meter hohe, weithin sichtbare Flamme, erstmals offiziell am 19. Januar 1903, als nach einem Fackelzug der Studenten die Säule in Anwesenheit von Oberbürgermeister Wilckens eingeweiht wurde. Oberbürgermeister Carl Neinhaus plante 1935 auf dem Areal der Bismarcksäule ein "Fremdenbad". Den Turm hätte er abreißen lassen. Dazu kam es nicht, stattdessen wurde das Thermalbad gebaut. Der Turm ist derzeit geschlossen.

Wandervorschlag für Bismarcksäule – Heiligenbergturm – Michaelskloster (3,3 km): 1. Teilstück: Brückenstraße – Philosophenweg – Bismarcksäulenweg – Bismarcksäule. 2. Teilstück: Mönchberg-Hütte – Fuchsrondell-Hütte – Chaisenweg – Heiligenbergturm. 3. Teilstück: Waldschenke – Michaelskloster.

Anfahrt: Von 1. Mai bis 1. November fährt der Bus 38 an Sonn- und Feiertagen vom Hans-Thoma-Platz zum Heiligenberg. Mit dem Auto geht es von Handschuhsheim über den Chaisenweg zum Parkplatz.