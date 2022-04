Von Peter Wiest

Heidelberg. Es waren harte Zeiten für die "Weiße Flotte" und ihre Beschäftigten. Zwei Jahre Pandemie haben bei der Neckarschifffahrt Spuren hinterlassen: Eingeschränkter oder gar kein Fahrbetrieb; Kurzarbeit, Umsatzverluste. "Ohne die Überbrückungshilfen hätten wir das nicht überlebt", sagt Karl Hofstätter, der Geschäftsführende Gesellschafter der Weißen Flotte Heidelberg GmbH, die sowohl den Heidelbergern selbst als auch unzähligen Touristen vor der Corona-Krise ein attraktives Programm auf dem Neckar geboten hat.

Genau so soll es jetzt weitergehen, wenn pünktlich zu Ostern der Fahrbetrieb wieder aufgenommen wird. Auf dem Fahrplan stehen neben den regulären Burgen- und Rundfahrten nach Neckarsteinach sowie auf dem städtischen Heidelberger Neckarabschnitt auch Tagesfahrten etwa nach Rüdesheim, St. Goar, an die Loreley, nach Worms, Mainz, Speyer oder Bad Wimpfen mit Möglichkeiten zur Besichtigung. Dazu kommen Erlebnis- und Mottofahrten, mit denen sämtliche Altersgruppen angesprochen werden. Das Spektrum reicht von Angeboten im musikalischen Bereich über Dinner-Fahrten bis hin zu Themen-Ausflügen wie beispielsweise "Mord an Bord", mit dem am Ostersamstag die Reihe eröffnet wird.

Zur neuen Saison hat der 64-jährige Karl Hofstätter (r.) seinen 31-jährigen Sohn Florian mit in die Geschäftsleitung geholt. Foto: wit

Über 30 Erlebnisfahrten stehen bis Jahresende auf dem Programm. Höhepunkte im Musikbereich bieten etwa eine Frank-Sinatra-Show mit dem Heidelberger Swing Orchester, ein Neckarschiff-Beatabend mit den Heidelberg Starfighters sowie eine Show mit der Freddy Wonder Combo. Für Schlagerfans gibt es eine 90er-Party ebenso wie eine "Neckar-Schlagerwelle", während auf dem "Ü30 Clubschiff" DJs der Region die "Königin Silvia" in einen Club verwandeln. International geprägt mit landestypischen Speisen und Getränken sowie entsprechender Musik sind Erlebnisfahrten wie ein italienischer, ein spanischer oder ein französischer Abend. Regionale Schwerpunkte setzen eine "Heidelberger Frühlingsfest"-Fahrt, ein Kurpfälzer Abend, eine Glühweinfahrt nach Ladenburg oder eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen. Einige dieser Fahrten waren bereits für die zurückliegenden Saisons im Angebot und mussten abgesagt werden. Damals erworbene Tickets können jetzt eingelöst werden; es sind aber auch noch Tickets zu haben.

Pünktlich zur neuen Saison hat der 64-jährige Karl Hofstätter seinen 31-jährigen Sohn Florian mit in die Geschäftsleitung genommen. Er soll einmal seine Nachfolge antreten. Besonders freuen sich Vater und Sohn darüber, dass auf dem neuen Programm sechs Feuerwerksfahrten stehen: Drei zur Heidelberger Schlossbeleuchtung am 5. Juni, 9. Juli und 3. September; zwei zum "Rhein in Flammen" nach Koblenz (13. August) beziehungsweise an die Loreley (17. September) sowie eine Fahrt nach Neckarsteinach zur Burgenbeleuchtung (30. Juli). Abgerundet werden soll das Programm zum Jahresende mit "Christmas Show"-Fahrten am 16. Dezember sowie am 31. Dezember mit dem Silvester-Partyboot und der Silvestergala.

Befördert werden die Passagiere auf einem der insgesamt sechs Schiffe der "Weißen Flotte", die unterschiedliche Passagierzahlen aufnehmen können: "Königin Silvia" und "Alt Heidelberg" jeweils maximal 600; "Europa" und "Merian" jeweils bis 300; "Victoria" und "Liselotte" jeweils 100. Auch das kommende Jahr haben die Hofstätters bereits im Blick. Im Februar und März 2023 ist eine Großveranstaltung unter dem Titel "Fluss-Varieté" mit Menü, Musik sowie einem Show- und Comedy-Programm geplant. Stattfinden soll das Fluss-Varieté auf der "Königin Silvia", geplant sind zehn bis 15 Vorstellungen.

Infos: www.weisseflottehd.de