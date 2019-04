Heidelberg. (mare) Die Überführung des niederländischen Schiffs "De Sleutelstad" dauert zwar noch. Die RNZ-Leser können dem neuen Schmuckstück der Weißen Flotte aber einen neuen Namen geben.

Eure Namensfavoriten?, haben wir unsere User auf unserer Facebook-Seite gefragt. Und das sind die Vorschläge der RNZ-Leser:

Gleich zwei Mal wird der Name "Perkeo" genannt, frei nach dem Heidelberger Hotel. Einige User bringen ebenso witzige wie kreative Namens ins Spiel: "Boaty McBoatface", "Bud Spencer I.", "Tante Gerda" oder "Titanic" werden ebenso vorgeschlagen wie "Umweltzonenumfahrer", "Dieselchen" oder "Black Beauty" ("Hat wenigstens einen gewissen Häh???- Effekt", schreibt der User, der den Namen vorschlägt). "Touri-Kahn" stellt ein Leser zur Wahl, "Cap Trafalgar-HD" könnte sich ein weiterer vorstellen.

Andere Nutzer setzen auf den lokalen Bezug. Mal seriös, mal augenzwinkernd. Ein kurioser Vorschlag: "Björn Leuzinger" - der Politiker von DIE PARTEI steht hier Pate - dieser selbst schlägt übrigens auch einen Politiker vor: "Martin Sonneborn I.". "HeidelSchiff", "Heidel Schlappe", "Neckarliebe", "Stadt Heidelberg" und "Neckar Perle" lauten weitere Eingaben.

"Olympia", "Kurfürst" und "Badenia" werden weiter genannt. Weitere Namen: ""Bandit", "Weiße Lilly", "Heidemarie", "Elisabeth Stuart", "Ms Anastasia".

Schließlich denkt eine Userin an die Herkunft des Schiffs. Sie schlägt vor: " "Königin Maxima". Denn: " ... kommt ja aus Holland ..."

So machen Sie bei der Namensgebung mit

Namensvorschläge mit Erklärung bitte bis Donnerstag, 18. April, per E-Mail an aktion@rnz.de oder per Postkarte an Rhein-Neckar-Zeitung, Stichwort Weiße Flotte, Neugasse 2, 69117 Heidelberg.

Update: Mittwoch, 10. April 2019, 16.55 Uhr