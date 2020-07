Von Maria Stumpf

Heidelberg. Die Fahrgastschifffahrt ist im Wesentlichen ein Saisongeschäft, das zwischen März und Oktober betrieben wird. "Leinen los!" hieß es aber wegen der Corona-Krise von Ende Februar bis fast Ende Mai nicht mehr bei der "Weißen Flotte Heidelberg". Und die Hoffnungen auf einen verspäteten Saisonstart, der die wirtschaftlichen Verluste zumindest in Teilen hätte ausgleichen können, erfüllen sich bislang nicht: "Der Betrieb läuft sehr verhalten an", sagt Geschäftsführer Karl Hofstätter. "Es fehlen die Touristen, die Reisebusse kommen mit weniger Fahrgästen, und Sonderfahrten mit Events auf Neckar und Rhein fallen ins Wasser."

Karl Hofstätter am Steuer der „Königin Silvia“. Lange konnte er mit seiner Flotte nicht ablegen. Foto: Rothe

Die Reduzierung der Anzahl der Fahrgäste pro Schiff und die Umsetzung der Hygienemaßnahmen machten es möglich, dass Hofstätter zum Vatertag am 21. Mai mit immerhin vier seiner sieben Schiffe wieder losschippern konnte. Zurzeit sind die "Lieselotte" und die "Königin Sylvia" an den Wochenenden auf Ausflugsfahrten, auch die "Europa" und "Alt Heidelberg" starten durch. Das Heidelberger Schloss, das Benediktinerkloster Neuburg, die Feste Dilsberg und die vier Burgen bis Neckarsteinach – diese Klassiker können wieder bewundert werden von Flussseite aus. Aber es gibt in diesem Jahr nun mal keine Schloss- und Burgenbeleuchtungen, keinen "Rhein in Flammen" samt "Schlager-Wellen" und Salsa-Tanz an Bord. "Und das sind nun mal die Umsatzbringer", sagt der Kapitän des Unternehmens. "Momentan sind wir auf einem Niveau von etwa 30 bis 35 Prozent Umsatz gegenüber normalen Zeiten." Denn die festen Buchungen über die Saison verteilt fallen aus.

Was also tun? Hoffen auf weitere Zuschüsse oder langfristige Kredite aufnehmen? Hofstätter legt die Stirn in Falten. "Es kommt ja bald der Winter. Da haben wir keine Einnahmen, um Kredite abzubezahlen." Ein wirksames Tourismusförderprogramm, wie es auch der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt fordert, wäre wohl auch in seinem Interesse.

Hintergrund > Burgenfahrten werden am Wochenende nach Neckarsteinach und Hirschhorn angeboten: Um 10, 11, 12, 14, 15 und 16 Uhr startet am Samstag und Sonntag ein Schiff in Heidelberg zu einer dreistündigen Fahrt nach Neckarsteinach (ab zwölf Euro pro Person). Am Sonntag um 10 Uhr wird außerdem die [+] Lesen Sie mehr > Burgenfahrten werden am Wochenende nach Neckarsteinach und Hirschhorn angeboten: Um 10, 11, 12, 14, 15 und 16 Uhr startet am Samstag und Sonntag ein Schiff in Heidelberg zu einer dreistündigen Fahrt nach Neckarsteinach (ab zwölf Euro pro Person). Am Sonntag um 10 Uhr wird außerdem die Burgendrundfahrt nach Hirschhorn angeboten. Hierbei handelt es sich um eine Tagesfahrt, die ab 24,50 Euro pro Person buchbar ist. > Das Hygienekonzept der "Weißen Flotte" sieht vor, dass die Passagiere ausreichend Abstand beim Betreten und Verlassen der Schiffe einhalten und ein Mund- und Nasenschutz am Eingang, bei der Nutzung der Toiletten und bei dem Weg zum Sitzplatz getragen wird. Am Tisch selbst kann der Mundschutz abgenommen werden. Vor Ort sind außerdem Aushänge angebracht. Beim Ticketerwerb oder beim Betreten kann es zu Wartezeiten kommen. Info: Tickets gibt es unter www.weisse-flotte-heidelberg.de oder unter der Telefonnummer 06221 / 20181.

Der Mann ist Chef eines Familienunternehmens mit circa 100 Mitarbeitern, dazu gehören rund 30 Saisonkräfte. Ein Teil der Festangestellten ist zurzeit noch in Kurzarbeit. Über viele Jahre waren Karl und Silke Hofstätter mit ihrem damaligen Hotelschiff "Liberté" auf europäischen Flüssen unterwegs, dann machten sie sich auf zu neuen Ufern und stiegen im Jahr 2013 als Hauptanteilseigner bei der "Weißen Flotte" ein. Ihr Anspruch: nicht nur Neckar- und Rhein befahren, sondern auch mehr Kultur an Bord. "Wir haben dieses altbackene Image der Ausflugsdampfer erfolgreich vertrieben. Wir hatten bis Corona ein boomendes Geschäft."

An der Anlegestelle seiner Schiffe gegenüber der Stadthalle lockt auch das Restaurant "Pier 4" Gäste an den Fluss. "Immerhin werden schon mal wieder Hochzeiten und Geburtstage gefeiert. Das ist ja mal ein Anfang", meint der 62-Jährige. Er hofft jetzt auf gutes Sommerwetter, die Ferienzeit und viele Tagesausflügler. "Die ,Weiße Flotte’ steht nicht vor dem Aus. Und es kommen hoffentlich wieder bessere Zeiten."