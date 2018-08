Von Karla Sommer

Heidelberg. Zufrieden sind alle drei großen Rohrbacher Winzer - doch von einem Jahrhundertwein, wie vielfach in den Medien zu lesen ist, wollten sie noch nicht sprechen. "Warten wir mal ab, was sich im Keller tut", war in den Weingütern Bauer, Clauer und Winter der Tenor. Aber geklagt hat dort auch keiner, denn es sieht gut aus in den Weinbergen.

Die Hitze und die Trockenheit hat den Trauben nicht geschadet - im Gegenteil. Die Oechslegrade sind hoch, die schädlichen Kirschessigfliegen hat’s wo auch immer hin vertrieben, und eigentlich könnte man den Bestand jetzt schon lesen oder für was ganz Großes noch hängen lassen.

Doch die Lese hat in Heidelberg begonnen, schließlich will man nicht nur Spät- und Auslesen produzieren, sondern den deutschen Trend zu frischen Weinen mit ausgewogener Säure bedienen. Und auch das Wetter scheint weiterhin mitzuspielen, denn etwas Regen schadet jetzt nichts, hilft sogar noch ein bisschen nach.

Im Weinberg des Weinguts der Familie Winter wurde gerade der Müller-Thurgau für den neuen Wein gelesen. "Die Hauptlese beginnt bei uns Ende nächster Woche", so Hans Christian Winter, der wie seine Kollegen von einer mindestens 14 Tage zu frühen Traubenernte berichtet. Als Beispiel nimmt er den Spätburgunder, den er im September lesen wird. Früher war das im Oktober.

Auch auf dem Dachsbuckel ist man bei der Familie Bauer zufrieden. Ein wenig Probleme gab es schon, doch mit einer Tröpfchenbewässerung konnte man der Trockenheit oben auf dem Emmertsgrund Herr werden, hieß es.

Andreas Bauer beginnt am kommenden Dienstag mit der Lese von Müller-Thurgau und Regent. "Dann geht’s zügig weiter", so der Winzer, der von einer kommenden "kompakten Lese" spricht, die bestätigt, dass alle Sorten, sogar die roten, ihren Reifegrad fast erreicht haben. So hat sein Spätburgunder jetzt schon über 80 Grad Oechlse. Das heißt, dass er bald, so das Wetter stabil bleibt, auf 95 bis 100 kommt.

Das muss reichen, denn ein wenig Säure sollten auch die Rotweine noch behalten - was bei den Weißweinen besonders wichtig ist. Doch ein paar warme Nächte haben das zum Teil schon verhindert. Eine Spätlese, früher der Hit bei den deutschen Weintrinkern, darf es trotzdem bei den Bauers noch geben. Sie wird etikettiert mit einem zusätzlichen "S" für "Selektion".

Phillip Clauer vom Dormenacker Hof kann sich nicht erinnern, so früh schon zur Lese in den Weinbergen gestanden zu haben. 90 stolze Oechlsegrade hatte am Donnerstag der Frühburgunder. Und "so sauber habe ich ihn noch nie gesehen", ergänzt er seine Begeisterung für das, was er auch in den anderen Rebstockreihen vorgefunden hat. Er spricht jetzt schon von einer "hohen Qualität", ohne jedoch das Wort "Jahrhundertwein" in den Mund zu nehmen.

"Im Grunde genommen könnte man schon jetzt fast alles ernten", ist seine Meinung. Doch, und da spricht der Fachmann aus ihm, "das entscheidende Quäntchen Geschmack fehlt noch." Und so wird behutsam, wie bei allen Rohrbacher Winzern, je nach Ochslegrad und Säuregehalt gelesen - bis dann das optimale Ergebnis dabei herauskommt.

Nahe an einem Jahrhundertwein? Auf den ultimativen Test freuen sich auf jeden Fall jetzt schon alle Weinliebhaber!