Von Karla Sommer

Heidelberg. Sorgenfalten wegen des neuen Weins und des Wetters haben die drei größten Heidelberger Winzer, Andreas Bauer, Jörg Clauer und Hans Christian Winter, nicht. Sie glauben: "Das wird ein guter Jahrgang." Sorgen macht ihnen eher die Auswirkung der Corona-Pandemie auf ihren Umsatz. Da die letzten Monate die Lieferung ihrer Weine und Sekte an Restaurants und Veranstaltungen gegen Null ging und sie auch weder Weinproben gestalten noch eigene Feste auf ihren Weingütern verwirklichen konnten, hoffen sie nun, dass das Schlimmste überstanden ist und sie doch bald wieder an ihre Großkunden ausliefern können – wenn auch in geringeren Mengen.

Zurzeit beschäftigt die Winzer jedoch die Lese, die seit dieser Woche läuft und dank des weiterhin schönen Wetters problemlos bis Ende September andauert. Zwischen den grünen Reben und den saftigen Trauben ziehen die Drei jetzt im Weinberg ihre Bahnen. Die Trockenheit im Sommer hat den Trauben nicht geschadet. "Wir haben guten Boden, der Feuchtigkeit speichern kann," sagt Hans Christian Winter, der kein Problem mit Mehltau oder ähnlichem Befall hatte.

Jörg Clauer hat die Lese mit den Grundweinen Spätburgunder und St. Laurent für den Rosé-Sekt begonnen. Fotos: Hentschel

Seinen Müller-Thurgau hat Winter schon mit 76 bis 80 Grad Oechsle – die Einheit für das Gewicht des Traubenmostes – im Keller. Danach kam die Lese von Chardonnay und Spätburgunder mit 85 Grad Oechsle – ideal für den Pino-Sekt, den es nächstes Jahr zu Weihnachten geben soll. Den Grauburgunder und den Auxerrois will er mit 90 bis 93 Grad Oechsle ernten. "Dann ist mein Ziel, also ein Wein mit 12,5 Prozent Alkohol, erreicht," meint er. Zum Schluss ist der Riesling dran, den das Weingut Winter in zehn Variationen anbietet. Sie reichen vom grundsoliden trockenen Qualitätswein in der Literflasche über eine Trockenbeerenauslese in der 0,375-Liter-Flasche bis zu einer Riesling-Flaschengärung.

Weinbauer Hans Christian Winter hat seinen Müller-Thurgau schon im Keller – mit 76 bis 80 Grad Oechsle. Fotos: Hentschel

Im Weingut Clauer auf dem Dormen-ackerhof hat man mit den Grundweinen, Spätburgunder und St. Laurent für den Rosé-Sekt angefangen. Auch der gegen die Wespen mit Netzen bedeckte Frühburgunder ("unser Steckenpferd") ging schon mit 93 Grad Oechsle in den Keller, ebenso der Weißburgunder und der Riesling für den Traubensaft. Es folgen bei weiter idealem Wetter der Schwarzriesling, der Spätburgunder und der Sauvignon Blanc. "Wir haben keine Not mit der Lese," so Jörg Clauer. Aber auch er will, wie seine Kollegen, "den Alkoholgehalt nicht zu hoch haben". Nur der Geschmack soll sich noch entwickeln – vor allem bei seinen "Sternstunden"-Weinen.

So sieht es auch Andreas Bauer vom Weingut Dachsbuckel. "Wir müssen jetzt aufpassen, denn nächste Woche wird es noch wärmer", ist sein Bedenken hinsichtlich des damit steigenden Mostgewichtes."13,5 Prozent Alkoholgehalt ist das Maximum", so Bauer. "Mehr will auch kein Kunde heute", weiß er. Und so passt er auf, "dass das Mostgewicht nicht über 100 steigt". Trotzdem ist er "super entspannt", da die Trauben gesund sind und "die Menge passt".

Schon probieren kann man auf dem Dachsbuckel den aktuellen Federweißen – wie man auf den anderen beiden Rohrbacher Höfen auch die Vinotheken besuchen und sich über Spezialitäten wie den Auxerrois (Winter) oder den maischevergorenen Frühburgunder (Clauer) informieren kann. Probieren ist auch erlaubt, jedoch sollte sich auf dem Dachsbuckel die Verkostung von selbst gebrannten Schnäpsen in Grenzen halten.