Von Werner Popanda

Heidelberg. Mehr als 40 Jahre lang hat Christian Kaiser Ostern immer im Urlaubsort Vals in Südtirol verbracht. Doch in diesem Jahr hat ihm die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Ausflug ins Jochtal musste das erste Mal seit 1978 ausfallen. Der Kirchheimer war damals das erste Mal mit seinem Bruder Andreas sowie seinen Freunden Rainer Müller und Günther Thum aufgebrochen. Und seitdem ist die Reise für die vier Männer zur Tradition geworden. Sogar ein Patenkind haben sie in dem Ort.

Thums Vater Otto, den viele Kirchheimer noch als Urgestein des Schachklubs in Erinnerung haben, hatte der Gruppe den Besuch von Vals vor 42 Jahren ans Herz gelegt. Danach erlebten die Männer, wie sich ihre Unterkunft von einem "einfachen Bauernhaus mit Toiletten auf dem Flur" nach und nach in ein "Prachthotel" für Familien mit Innen- und Außenpool verwandelte.

Als 1978 in Vals ein Kind namens Jeniffer geboren wurde, wurde die Gruppe gefragt, ob sie die Patenschaft für sie übernehmen wolle. Die Männer nahmen an und können sich heute freuen, dass aus dem Mädchen mittlerweile selbst eine Mutter von zwei Kindern und erfolgreiche Produktmanagerin geworden ist.

Diese enorme Treue und Verbundenheit blieb dann auch in Vals nicht gänzlich unbemerkt. Die Gruppe aus Kirchheim wurde deshalb im vergangenen Jahr laut Kaiser "ganz groß geehrt". Die lokale Zeitung berichtete ausführlich über die Aktion. Alle Ortshonoratioren waren gekommen. Etwa die Präsidenten des Fremdenverkehrsverbandes und der Bergbahnen. "Wir waren völlig überrascht und gerührt", erklärt Kaiser.

"Richtige Freundschaften" hätten sich über all die Jahre natürlich entwickelt, so Kaiser. Dazu gehört auch, dass die vier Gäste alle zehn Jahre selbst zu Gastgebern werden und auf eigene Kosten zu einem "riesengroßen Fest" einladen. Dass die Osterausflugstradition jetzt der Corona-Krise zum Opfer fiel, bedrückt Kaiser deshalb auch sehr.