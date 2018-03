Heidelberg. (pr/pol/mare) Alarm auf dem Neckar: In ein niederländisches Gütermotorschiff ist am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr nahe der Schleuse Neckargemünd Wasser in den Maschinenraum eingedrungen. Feuerwehr und DLRG waren im Einsatz.

Das Schiff hat einen Zementgrundstoff geladen. Um eine Verunreinigung des Wassers zu verhindern, legte die Feuerwehr eine Ölsperre um das Schiff, es lief jeodch nichts aus, es gab keine Umweltbeeinträchtigungen. Etwa 30 bis 40 Kubikmeter Wasser waren eingedrungen, die Feuerwehr pumpte den Maschinenraum leer.

Tankfahrzeuge des Abwasserzweckverband pumpten das Wasser-Ölgemisch dann ab. Sachverständige prüfen, ob das SChiff weiterfahren kann. Die Ursache für den Wassereinbruch ist noch nicht bekannt.

Die Bundesstraße B37 war halbseitig in Richtung Heidelberg gesperrt.

