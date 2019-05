Heidelberg. (hö) Einzig "Die Partei" - eine Spaßgruppierung, die auch erstmals zur Kommunalwahl antritt - setzt sich für weitere Walpurgisnacht-Partys in der Thingstätte ein. Am Dienstagabend demonstrierten sie, wie schon im letzten Jahr, als die Stadtverwaltung zum ersten Mal die nicht-organisierte Feier verboten hatte - mit einem Fackelmarsch am Philosophenweg bis zur Alten Brücke. Die Fackeln sollen an die ersten Jahre des Thingstätten-Happenings erinnern, als die Feiernden noch von Handschuhsheim aus mit Fackeln durch den Wald den Berg hochliefen. Auch wenn Björn Leuzinger, der Kreisvorsitzende von "Die Partei", sich sicher ist, dass die meisten Heidelberger seine Forderungen teilen: Eine richtige Massenbewegung konnte er nicht auf die Beine stellen. Er nennt 50 Personen, die sich an der Demo beteiligten, die Polizei zählte bei der Abschlusskundgebung auf der Alten Brücke um die 20.

Eigentlich wäre Leuzinger gern vom Philosophenweg zur Thingstätte gezogen, allerdings hinderte ihn das städtische Waldbetretungsverbot daran. Ungeachtet dessen hält er an seiner Forderung fest: "Das, was die Stadt an Geld für die Sperrung der Thingstätte ausgibt, sollte man für die Organisation von geordneten Walpurgisnachtfeiern verwenden." Denn: "Das Thema ist nicht gegessen, wir wollen dafür sorgen, dass es in den Köpfen bleibt." Und so kündigt Leuzinger gleich für das nächste Jahr eine Demo mit demselben Ziel an.

In der Altstadt feierte die Antifaschistische Initiative Heidelberg zeitgleich ihr "Straßenfest" - die Veranstalter geben die Teilnehmerzahl mit 500 an, die Polizei spricht von 200. Seit 22 Jahren treffen sich die Radikallinken - anfangs noch, um das traditionelle Maiansingen der Burschenschaftler auf dem Marktplatz zu stören. Dabei gelang es 1997, im ersten Jahr dieser Gegenbewegung, das Maiansingen, bei dem auch alle drei Strophen des Deutschlandliedes erklangen, erstmals zu verhindern. In späteren Jahren kam es zu Tumulten, bis die Korporierten um die Jahrtausendwende ganz die Segel strichen und die Altstadt den Antifaschisten überließen.

Dafür kabbelten die sich nun mit der Polizei. Angeblich, so die Antifaschisten, habe sie die Einsatzleitung mit einem plötzlich verfügten Alkoholverbot und Personenkontrollen provoziert. Beim Polizeipräsidium Mannheim kann man lediglich gegenüber der RNZ bestätigen, dass die Beamten das von der Stadt verfügte Verbot, Alkohol zu verkaufen, durchgesetzt hätten. Dabei wurde ein Polizist beleidigt.