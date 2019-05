Von Micha Hörnle

Heidelberg. Auch im zweiten Jahr der verbotenen Thingstättenfeier blieb es auf dem Heiligenberg ruhig: Es gab keine massenhaften Versuche, das von der Stadt verfügte Waldbetretungsverbot - es galt von Dienstag, 14 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr - zu unterlaufen. Gut 150 Personen gerieten doch in die Fänge der sechs Kontrollposten, doch meist waren es Spaziergänger oder Jogger. Hoch zur Thingstätte schaffte es niemand. Dort war das Areal komplett eingezäunt, ein Einsatzzug der Polizei, ein von der Stadt engagierter Sicherheitsdienst, Mitarbeiter des Landschafts- und Forstamtes, der Feuerwehr sowie des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) - alles in allem etwa 60 Mann - hatten hier Stellung bezogen.

Die Thingstätte selbst war mit zehn Scheinwerfern taghell ausgeleuchtet - kein besonders stimmungsvoller Ort, um hier verbotenerweise zu feiern. Dafür war die Atmosphäre unter denjenigen, die hier Dienst schoben, relativ entspannt. Denn schon im letzten Jahr war klar: Die Heidelberger respektieren das Verbot, den Heiligenberg in der Walpurgisnacht zu betreten.

"Die Pressearbeit war sehr effektiv", meint Christian Betz von der Speyrer Firma "Event Consult Europa". Betz hatte im Dezember 2017 ein Gefährdungsgutachten für die Thingstätten-Happenings erstellt. Darin listet er zahlreiche Gefahrenquellen auf und kommt bei 17 von 23 Punkten zur Einschätzung, dass sie "nicht zu vertretende und kalkulierbare Risiken" darstellen. Dazu gehören etwa der fehlende Veranstalter, unkontrollierte Feuerstellen, Sturzgefahr und Stolperfallen, kein Besucherleitsystem, keine ausgeschilderten Rettungs- und Fluchtwege und die fehlende Beleuchtung. Schließlich hatte es im vorletzten Jahr einen Waldbrand gegeben, außerdem war ein Mann abgestürzt und hatte sich schwer verletzt. Und auf Basis dieses Gutachtens ließ die Stadt im letzten Jahr erstmals das Areal komplett sperren.

Bilder wie im letzten Jahr: Rund 60 Einsatzkräfte von Stadt, Sicherheitsdienst, Polizei und Feuerwehr setzten ab Dienstagnachmittag die Sperrung der Thingstätte durch. Fotos: Rothe

Schon im letzten Jahr war Betz vor Ort - und er ist auch jetzt zufrieden: "Wir haben eine Lösung gefunden und wissen, dass unsere Maßnahmen durchsetzbar sind." In diesem Jahr habe er dazugelernt: "Der Aufwand ist geringer, wir konzentrieren uns auf den Bereich direkt um die Thingstätte. Der große Vorteil ist jetzt unsere Ortskenntnis: Wir müssen keine Pfeile mehr auf den Boden malen, wo wir hinmüssen."

Und doch war einiger logistischer Aufwand nötig: Jörg Nikolay von der Bexbacher Firma "Event Marketing Konzepte" hatte 42 Tonnen Material auf den Berg schaffen lassen - vom 1,6 Kilometer langen Zaun bis hin zu den riesigen Scheinwerfern. Von Freitagabend bis Montagfrüh fuhren die 40-Tonner seiner Firma vom "Langen Kirschbaum" (zwischen Ziegelhausen und Wilhelmsfeld) aus über die Waldwege, das wollte man den Handschuhsheimern nicht zumuten - denn eigentlich führt der Fahrweg zum Heiligenberg durch ihren Stadtteil.

Aus Handschuhsheim hielten sechs Mann der Feuerwehr Wache - und ließen sich ihre mitgebrachten Salate schmecken. Die Feuerwehr, die mit einem Löschwagen auf dem Parkplatz neben der "Waldschenke" ausharrte, musste "einen abgespeckten Brandsicherheitswachdienst" schieben, wie es Einsatzleiterin Stefanie Heck ausdrückt. Sie kennt als gebürtige Handschuhsheimerin noch die alten, stimmungsvollen Thingstätten-Partys, aber sie hat auch mit Florian Haas von der Abteilung Handschuhsheim beobachtet, was sich über die Jahre verändert hat: "Das Publikum wurde anders, es gab mehr elektronische Musik als Trommler. Und die Leute zogen nicht mehr wie früher von Handschuhsheim aus zur Feier, sondern kreuz und quer durch den Wald. Die Thingstätte wurde immer mehr zum Ort, wo man Party macht", beobachtete Haas.

Und doch gab es bei den städtischen Mitarbeitern eine leichte Anspannung: Das Wetter vorgestern war gut, der Tag sonnig - eigentlich wie gemacht für eine Party wie in früheren Zeiten, wie der Leiter des Landschafts- und Forstamtes, Ernst Baader, zugibt: "Wir hatten schon etwas Sorge, dass es zu gezielten Aktionen kommen könnte." Doch die blieben aus: "Es kann ja eine Tradition in Heidelberg werden, nicht mehr auf die Thingstätte zu gehen", schmunzelt Baader. Da böte sich die Neckarwiese als Ersatz an. Und auch dafür hatten Polizei und KOD vorgesorgt, wie Jan-Philipp Merx vom Bürgeramt bestätigt: Ein Einsatzzug mit 30 Beamten behielt das Neckarvorland im Auge. Aber da versammelten sich am Abend auch nur 150 Personen, ohne dass es zu besonderen Vorkommnissen kam.