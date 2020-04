So wird die Thingstätte auch in diesem Jahr in der Walpurgisnacht aussehen: Hell beleuchtet, aber ohne die Tausenden Partygäste, die in den Jahren vor 2018 kamen. Foto: Philipp Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Auch in diesem Jahr wird der Heiligenberg vor dem 1. Mai zur "No-Go-Area": Wie schon 2018 und 2019 spricht die Stadtverwaltung ein sogenanntes Waldbetretungsverbot für den Bereich um die Thingstätte aus, damit dort keine Walpurgisnachtfeier stattfinden kann. Es gilt von Donnerstag, 30. April, ab 14 Uhr, bis Freitag, 1. Mai, 6 Uhr.

Denn bei der traditionellen Party, zu der in den Jahren davor stets Tausende auf den Berg gepilgert waren, kam es immer wieder zu "sicherheitsrelevanten Vorfällen", wie die Stadt in einer Pressemitteilung betont: "Im Jahr 2017 gab es zum Beispiel einen Schwerverletzten sowie einen Waldbrand."

Deshalb gilt seit 2018 die strikte Sperrung: "Wer den Wald trotzdem betritt, womöglich noch mit Fackeln oder vergleichbaren brennenden Gegenständen, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer empfindlichen Geldbuße belegt werden kann", warnt die Stadt. Außerdem begehe jeder, der versuche, die Thingstätte zu betreten, Hausfriedensbruch und werde konsequent angezeigt.

Um das Betretungsverbot durchzusetzen und zu kontrollieren, werden wie in den Vorjahren wieder Polizisten, der Kommunale Ordnungsdienst, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landschafts- und Forstamtes sowie ein privater Sicherheitsdienst vor Ort im Einsatz sein. Die Thingstätte wird zudem ausgeleuchtet und in dem genannten Zeitraum komplett eingezäunt.

Die Stadt hält dieses rigorose Vorgehen auch nach zwei Jahren – und auch während der Corona-Krise – für geboten, wie eine Sprecherin gegenüber der RNZ betont. Mehr noch:

Man fürchtet, dass gerade die aktuellen Einschränkungen einige Menschen zur Thingstätte treiben könnten: "Kneipen, Bars und Diskotheken sind schon seit längerem geschlossen. Da ist es nicht auszuschließen, dass die Lust zu feiern bei Teilen der jüngeren Bevölkerung sehr groß ist und dass sich Personengruppen auf den Weg zur Thingstätte machen werden." Entsprechend bereite man sich darauf mit denselben Sicherheitsmaßnahmen vor wie in den Vorjahren.

Das bedeutet aber auch, dass die Heidelbergerinnen und Heidelberger am Donnerstag ab 14 Uhr nicht mehr auf dem Heiligenberg spazieren können – und damit auf eine der wenigen Freizeitbeschäftigungen verzichten müssen, denen man aktuell an der frischen Luft nachgehen kann.

Das bedauere man zwar bei der Stadtverwaltung, zumal derzeit sehr viel los sei auf den Waldwegen in Heidelberg, aber: "Aufgrund der Vorfälle im Jahr 2017 sieht die Stadt eine kurzzeitige Waldsperrung an der Thingstätte und am Heiligenberg dennoch als alternativlos an." Aber immerhin: Am Freitagmorgen ab 6 Uhr soll der Wald wieder frei sein – und damit rechtzeitig für Wanderungen am Maifeiertag.