Acht Kandidaten, die in den Studierendenrat wollen, stellten sich am Montag vor (v.l.): Falk Bartels (GHG), Felix Illert (Die Liste), Johannes Bosch (Eule), Lucas Kelm (Jusos), die Moderatoren Eduard Ebert und Alexandra Koball vom "Ruprecht", Hieronymus Eichengrün (LHG), Franziska Marten (RCDS), Elias Farr (Life Sciences) und Charlotte Ellinghaus (SDS). Foto: Rothe

Von Inga Jahn

Heidelberg. Wer vertritt die Studentinnen und Studenten der Uni künftig in ihrem wichtigsten Gremium, dem Studierendenrat (Stura)? Darüber wird noch bis Donnerstag abgestimmt. Zehn politische Listen streiten sich um einen Teil der Sitze. Ihre Vertreter präsentierten sich am Montag bei einer Debatte - organisiert von Stura und der Studentenzeitung Ruprecht. Die RNZ stellt ihre Standpunkte vor:

> Fachschaftsinitiative Jura: Die Liste steht - wie der Name schon sagt - der Fachschaft Jura nahe und erhöht deren Einfluss im Stura. Von der Initiative nahm kein Vertreter an der Debatte teil. Laut Programm will sie dafür sorgen, dass sich der Stura vor allem mit Hochschulpolitik und weniger mit allgemeiner Politik befasst.

> Grüne Hochschulgruppe (GHG): "Wir stehen für typisch grüne Themen", betonte Falk Bartels als Vertreter der Liste. Nachhaltig, sozial und ökologisch soll die Hochschulpolitik sein - und die Universität dadurch zum Ort des nachhaltigen Arbeitens werden. Eine "ökologische Uni" sei oberste Priorität.

> Die Liste: Die Mutterpartei "Die Partei" hat es in den Gemeinderat geschafft, jetzt wollen die Satiriker auch in den Stura. Und der Weg soll derselbe sein: Satirisch nehme man zu aktuellen Themen Stellung und richte sich an "humorfähige Wähler", so der Vertreter Felix Illert. So ist zum Beispiel die zentrale Forderung der Gruppierung die Verbesserung der Infrastruktur: "Also fordern wir eine Zeppelinverbindung ins Neuenheimer Feld."

> Emanzipatorisch-undogmatische Linke.Eule: Die parteiunabhängige Studierendengruppe fordert eine soziale, ökologische und antifaschistische Hochschulpolitik. Hierzu gehört laut Vertreter Johannes Bosch die Abschaffung der Kosten für Studiengebühren oder Wohnheime. Als Teil des Sturas will sie die Mitbestimmung an der Uni stärken.

> Mediziner für den Stura: Trotz ihres Namens will die Liste, die bei der Debatte nicht dabei war, nach eigenen Angaben nicht nur die Interessen der Medizinstudenten vertreten. Sie setzt sich laut Programm für eine Stärkung der Fachschaftsarbeit ein und bekämpft "den politisch-ideologischen Missbrauch des Studierendenrates".

> Juso-Hochschulgruppe: Eine soziale Uni ohne Barrieren und Hierarchien hat die SPD-nahe Juso-Hochschulgruppe zum Ziel. Studieren soll jedem - unabhängig von Geschlecht und Herkunft - ermöglicht werden. Auch deswegen plädiert die Liste für Unisex-Toiletten, für eine umweltfreundlichere Universität und ein "freies und freudiges Studium", erklärte Kandidat Lucas Kelm.

> Liberale Hochschulgruppe: Für ein eigenverantwortliches Studium kämpfen die Liberalen. "Sich selbst im Studium zu verwirklichen, finden wir extrem wichtig", betonte Hieronymus Eichengrün. Darüber hinaus will man sich mit der konkreten Lösung von Alltagsproblemen der Studenten befassen - etwa durch Steckdosen in Hörsälen. "Der Stura soll kein Ort für Hobbyrevolutionäre sein, wie er es momentan ist", so Eichengrün.

> Ring Christlich-Demokratischer Studenten - Die Campusunion (RCDS): Nach der Vorstellung der CDU-nahen Liste soll Hochschulpolitik ideologiefrei sein. Lehre und Forschung sollen verbessert werden, so die Kandidatin Franziska Marten. Sie und ihre Mitstreiter sehen den Stura als Serviceanlaufstelle, die sich an den Belangen der Studenten orientiert. Dazu spricht sich der RCDS für eine Veränderung der Strukturen aus: Ein Studierendenparlament soll den Stura ersetzen.

> Life Sciences - sachlich, zielgerichtet, verantwortungsbewusst: Alltagsnähe bestimmt das Engagement der fachschaftsnahen Liste. Ihre Vertreter wollen sich im Stura mehr mit Themen wie einer besseren Öffentlichkeitsarbeit befassen und weniger mit politischen Fragen wie dem Nahostkonflikt. "Dadurch haben wir die Möglichkeit, unsere Position in hochschulinternen Debatten wieder zu verbessern", so Elias Farr, der die Liste vertrat.

> Die Linke.SDS: Eine soziale, demokratische, emanzipatorische und ökologische Hochschulpolitik hat sich Die Linke.SDS zum Ziel gesetzt. Konkret sollen etwa die Gebühren für Studierende aus dem Ausland abgeschafft werden, betonte Charlotte Ellinghaus. Neben der bereits vom Stura geforderten Zivilklausel zum Verbot der Rüstungsforschung an der Uni soll in Zukunft die Konfliktforschung ausgebaut werden. Auch soll eine Nachhaltigkeitsklausel auf den Weg gebracht werden.