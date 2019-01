Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es geht um ein verstorbenes kinderloses Ehepaar, um einen Nachlass mit einem Vermögen bis zu 15 Millionen Euro und eine frühere Betreuerin, die in handschriftlichen Testamenten als Alleinerbin eingesetzt wurde. Kurzum: Es geht um einen möglichen Fall von Erbschleicherei. "Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, mit dieser Geschichte schon jetzt an die Presse zu gehen", sagt Rechtsanwalt Mario Nöll, als er am Dienstag von den bisherigen Geschehnissen berichtet. Doch seine Mandanten fühlten sich von den Behörden nicht ernst genommen. Im Oktober hätten sie bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gestellt. "Bislang wurde aber keiner der von uns benannten Zeugen vernommen", so Nöll.

Herbert Wolf starb im Dezember 2017 im Alter von 85 Jahren, seine Ehefrau Anni im August 2018. Sie litt bereits seit Jahren an Alzheimer, doch als sie noch im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte war, hatte sie mit ihrem Mann die Wolf-Stiftung gegründet. Mit dem Nachlass des Paares sollten hilfsbedürftige ältere Menschen unterstützt werden. "Die Werte, um die es hier geht, sind enorm", berichtet Nöll: "Herbert und Anni Wolf hatten zehn Häuser, alle lastenfrei, mit 60 bis 70 Mietern allein hier in Heidelberg." Ihr Vermögen hatten sie mit einer Gebäudereinigungsfirma verdient. "Das waren ganz bodenständige Leute", erinnert sich der Rechtsanwalt: "Er hat immer gesagt: ,Ich bin Fensterputzer.’"

Ein Testament, das belegen könnte, dass die Wolfs ihren Nachlass einer Stiftung vermachen wollen, ist nicht mehr auffindbar. Stattdessen legte eine frühere Betreuerin der beiden nach deren Tod zwei handschriftlich verfasste Texte vor, die beweisen sollen, dass sie als Alleinerbin eingesetzt wurde. Diese Mieterin des Ehepaares hatte sich seit Mai 2013 um die beiden gekümmert, nachdem Herbert Wolf einen Schwächeanfall erlitten hatte und sich mehrere Monate lang nicht mehr um seine kranke Frau kümmern konnte. "Sie arbeitete vom ersten Tag an gegen Rechnung", berichtet Nöll: Die Betreuerin habe für ihre Dienstleistung monatlich 4000 Euro netto kassiert. Dabei habe sie sich aber nicht um die Pflege gekümmert, das habe die Katholische Sozialstation erledigt.

"Alle Freunde und Angehörigen der Wolfs sagen, dass die beiden immer mehr isoliert wurden", sagt Nöll. So seien etwa ihre Anrufe von der Betreuerin nicht mehr durchgestellt worden. Für den Anwalt sieht alles nach einem typischen Fall von Erbschleicherei aus. Das "Testament" von Herbert Wolf, das die Betreuerin vorgelegt habe, sei ein Fresszettel voller Rechtschreibfehler und in schlangenlinienförmiger, ungleichmäßiger Handschrift verfasst. Dort steht "Testomen" statt "Testament", "Imobile" statt "Immobilien". Vollkommen untypisch für den gewissenhaften Geschäftsmann. Nöll: "Von ihm gibt es kein vergleichbares Dokument. Er hat es entweder im Vollrausch oder unter Druck verfasst."

Ganz anders sieht das handschriftliche Testament von Anni Wolf, das sie im Dezember 2013 angefertigt haben soll, aus - auch dieses hält Nöll für eine Fälschung. Es ist geschliffen formuliert und setzt sogar ihren Ehemann als Eventualerben ein, sollte sie vor ihm sterben. Die Betreuerin sei eine Erbin, wie sie sich immer gewünscht habe. Ein Arzt bescheinigt, dass Anni Wolf zu diesem Zeitpunkt testierfähig gewesen sei, sie habe sich von der Alzheimer-Erkrankung wieder erholt. Dass die beiden unabhängig voneinander zwei Testamente aufgesetzt haben sollen, findet Nöll äußerst unwahrscheinlich: "Sie haben jeden Mietvertrag doppelt unterschrieben. Die beiden gab es nur im Doppelpack."

Da die Testamente nicht notariell registriert wurden, muss die angebliche Alleinerbin nun deren Echtheit beweisen. Sie hat noch keinen Erbschein. Allerdings besitzt sie eine Generalvollmacht von Herbert Wolf, die über den Tod hinausgeht. Im Auftrag der elf lebenden Angehörigen, die Nöll vertritt, hat der Anwalt nun beim Landgericht Zivilklage auf Feststellung des Nichtbestehens der behaupteten Erbrechte eingelegt. "Meinen Mandanten ist es egal, ob sie selbst erben oder die Stiftung. Doch sie sagen: Auf keinen Fall diese Frau!"