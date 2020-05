Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Streit um das millionenschwere Erbe des kinderlosen Ehepaars Herbert und Anni Wolf nimmt nach mehrmonatigem Stillstand wieder Fahrt auf. Nachdem ein Neffe der Verstorbenen bereits im Oktober 2018 den Verdacht der Erbschleicherei geäußert und eine ehemalige "Betreuerin" der Wolfs wegen Betrugs angezeigt hatte, wird nun auch die gemeinnützige Wolf-Stiftung tätig. Sie hat ebenfalls Strafanzeige gestellt – und zwar nicht nur gegen die "Betreuerin", sondern auch gegen einen Heidelberger Rechtsanwalt, der das Ehepaar jahrelang vertreten hatte. Die Angehörigen erheben keinen Anspruch auf das Erbe, wollen aber auf jeden Fall verhindern, dass die "Betreuerin" sich die Millionen unter die Nägel reißt.

Die Wolfs hatten eine gut laufende Gebäudereinigungsfirma und ein beachtliches Vermögen angehäuft, darunter auch neun Mietshäuser in Heidelberg. Der Gesamtwert beläuft sich auf schätzungsweise mindestens 15 Millionen Euro, so Henric Östringer von der BOT GmbH Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft, der zugleich Vorstand der Wolf-Stiftung ist. "Mittlerweile liegen neue Erkenntnisse vor, die darauf hindeuten, dass weder die frühere Betreuerin noch die Angehörigen des Ehepaares, sondern die Stiftung selbst Erbe werden sollte", so Östringer. Es gebe einen Testamentsentwurf und eine Honorarvereinbarung mit einem Rechtsanwalt, der überdies bis 2016 selbst Stiftungsvorstand war. Ihm wirft die Wolf-Stiftung nun Urkundenunterdrückung und Beihilfe zum Betrug in einem besonders schweren Fall vor. Denn bis heute ist dieses Testament nicht aufgetaucht.

Stattdessen gibt es zwei andere handschriftliche Testamente, die angeblich von dem Ehepaar Wolf stammen und mit denen die "Betreuerin" beweisen will, dass ihr das gesamte Erbe zusteht. Das Schriftstück, das angeblich von Herbert Wolf stammen soll, strotzt vor Rechtschreibfehlern und ist in schlangenlinienförmiger, ungleichmäßiger Handschrift verfasst.

Dort steht "Testomen" statt "Testament", "Imobile" statt "Immobilien". Rechtsanwalt Mario Nöll, der der die Angehörigen der Verstorbenen vertritt, zweifelt daher die Echtheit des Schriftstücks an: "Von Herbert Wolf gibt es kein vergleichbares Dokument. Er hat es entweder im Vollrausch oder unter Druck verfasst." Auch das angebliche Testament von Anni Wolf hält Nöll für eine Fälschung. Es ist zwar geschliffen formuliert und setzt sogar ihren Ehemann als Eventualerben ein. Allerdings bestätigten mehrere Zeugen bei einem Prozess vor dem Landgericht Heidelberg, dass die Seniorin im Dezember 2013, aus dem dieses Dokument stammen soll, schon stark unter Alzheimer gelitten habe und daher nicht mehr geschäftsfähig gewesen sei.

Nöll hält es auch für unwahrscheinlich, dass das Ehepaar unabhängig voneinander zwei Testamente aufgesetzt haben könnte. Selbst der Hausarzt sagte über die Wolfs: "Die beiden gab es nur im Doppelpack." Und Freunde sagten vor Gericht aus, die beiden hätten immer wieder betont, dass sie ihr Vermögen an ihre Stiftung vererben wollten.

Die "Betreuerin" hatte sich seit 2013, nach einem Schwächeanfall von Herbert Wolf, um das Ehepaar gekümmert – zunächst als Hausverwalterin, später übernahm sie aber auch weitere Aufgaben. Und zwar immer gegen Bezahlung – die Rede ist von 4000 Euro netto im Monat. In dem angeblich von Anni Wolf unterschriebenen Testament steht über sie: "Ich habe mir immer eine Tochter wie sie gewünscht."

Mit einer sogenannten negativen Feststellungsklage wollen der Neffe der Wolfs und Rechtsanwalt Nöll seit Monaten vor dem Landgericht Heidelberg erreichen, dass die "Betreuerin" zur Nicht-Erbin erklärt wird. Doch das grafologische Gutachten, das Richter Thomas Henn bereits im Juli 2019 angefordert hat, und mit dem die Echtheit der handschriftlichen Testamente überprüft werden sollte, liegt immer noch nicht vor. Laut Nöll sei dem Gutachter wegen der Fristüberschreitung sogar bereits ein Zwangsgeld angedroht worden.

Die Wolf-Stiftung ist eine gemeinnützig anerkannte Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in Heidelberg. Ihr Zweck ist die Förderung der Altenhilfe und der Gesundheit – vor allem geht es dabei um Einrichtungen der Diakonie und Caritas, aber auch sonstige karitative Einrichtungen sowie die Heidelberger Akademie für Ältere. Weder die Stiftung noch die "Betreuerin" kommen nun an das Erbe. Seit Januar 2019 ist eine Nachlasspflegerin eingesetzt, um auf das Vermögen zu achten.