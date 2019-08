Heidelberg. (pol/van) Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am frühen Samstagmorgen in der Altstadt ereignet hat. Eine junge Frau soll gegen 4 Uhr in einem Lokal in der Hauptstraße von einem Mann sexuell angemacht worden sein, wie die Polizei berichtet. Als die 21-Jährige die eindeutigen Angebote ablehnte, soll ihr der Unbekannte an das Gesäß und die Brüste gefasst haben.

Als die Frau das Lokal verließ, passten sie der Mann und seine männliche Begleitung ab. Einer der Männer packte sie am Arm, während ihr der andere mit der Faust ins Gesicht schlug.

Ein Mann soll Anfang 20 und etwa 1,75 Meter groß sein. Er soll eine breite, athletische Figur, ein breites Gesicht, eine platte Nase sowie kurze, blonde und wellige Haare haben. Der Unbekannte mit einem hellen Dreitagebart soll Englisch mit russischem Akzent gesprochen und ein dunkelgraues T-Shirt getragen haben.

Der zweite Schläger wird folgendermaßen beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, dünn, schwarze, lockige Haare und trug ein schwarzes T-Shirt.

Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444.