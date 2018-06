> Die Portheim-Stiftung ist Träger des Völkerkundemuseums im denkmalgeschützten Palais Weimar in der hinteren Hauptstraße. Im November vergangenen Jahres entbrannte ein öffentlicher Streit in deren Kuratorium, nachdem Museumsdirektorin Margareta Pavaloi in einem RNZ-Artikel den aus ihrer Sicht zu geringen Zuschuss der Stadt für das Museum bemängelte. Das Kuratorium stellte

> Die Portheim-Stiftung ist Träger des Völkerkundemuseums im denkmalgeschützten Palais Weimar in der hinteren Hauptstraße. Im November vergangenen Jahres entbrannte ein öffentlicher Streit in deren Kuratorium, nachdem Museumsdirektorin Margareta Pavaloi in einem RNZ-Artikel den aus ihrer Sicht zu geringen Zuschuss der Stadt für das Museum bemängelte. Das Kuratorium stellte sich in einer Stellungnahme, die auch Kulturbürgermeister Joachim Gerner unterschrieben hatte, öffentlich gegen Pavaloi, während der Vorsitzende Peter Koepff im Urlaub war. Seither streiten sich die verbliebenen Kuratoriumsmitglieder Gerner, Koepff und Siegbert Moraw - obwohl der Gemeinderat den städtischen Zuschuss mittlerweile erhöht hat. Zwei weitere Kuratorinnen traten zwischenzeitlich zurück, Günther Reimann-Dubbers’ Amtszeit lief ab. Koepff verweigert seit Monaten die Zuwahl neuer Kuratoren, die Moraw und Gerner vorschlagen, darunter auch Reimann-Dubbers. ani

