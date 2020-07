Von Sophie Krischa

Heidelberg. Gute Musik, glückliche Menschen, ausgelassene Stimmung und jede Menge Pfandbecher – so hatte sich "Viva con Agua" den Sommer eigentlich vorgestellt. Die Non-Profit-Organisation setzt sich seit 2006 für einen weltweiten Zugang zu sauberem Wasser ein. Unter dem Motto "Wasser für alle, alle für Wasser" sind die ehrenamtlichen Mitglieder jedes Jahr auf unzähligen Festivals und Großveranstaltungen unterwegs, um Pfandbecher und Flaschen als Spende entgegenzunehmen. Das muss dieses Jahr aus ersichtlichen Gründen ins Wasser fallen.

Auch die Heidelberger "Viva con Agua"-Crew hatte sich auf zahlreiche Spendenaktionen gefreut. Nachdem das rund 90-köpfige Team letztes Jahr mit über 24.000 Euro so viel Geld für den gutes Zweck sammeln konnte wie nie zuvor, herrscht nun Ebbe. "Corona macht es uns wirklich nicht einfach. Alle geplanten Aktionen mussten abgesagt werden", erzählt Crew-Mitglied Paul Pawelzyk. Die Dynamik der Gruppe lebe vor allem davon, gemeinsam Spaß zu haben und miteinander zu interagieren. Das alles sei durch soziale Medien, auf die die Organisation nun notgedrungen ausweichen musste, natürlich nur bedingt möglich. Dennoch wurden kreative Ideen entwickelt, um trotzdem die ein oder andere Spende generieren zu können, denn die unterstützten Projekte laufen natürlich weiter. So gibt es eine deutschlandweite digitale Pfandbecher-Spendenaktion: auf der "Viva con Agua"-Internetseite kann man angeben, wie viele Becher zum Preis von einem Euro man spenden möchte. Der Betrag wird dann direkt vom Bankkonto abgebucht und von der Organisation in sauberes Trinkwasser umgewandelt. Wem das zu einfach ist, der kann unter dem Motto "seven4water" ("Sieben für Wasser") mit bis zu sieben Leuten, unter Einhaltung der Abstandsregeln, sieben Kilometer laufen – und dafür bis zu sieben Euro pro gelaufenem Kilometer spenden. Viele weitere Aktionen sind schon in der Planung. So seien bereits ein Online-Pubquiz und eine Tombola geplant. Auch wolle man anlässlich des Welttoilettentages am 19. November Toilettendeckel von Künstlern gestalten lassen und in Kooperation mit den Breidenbach-Studios verkaufen. Davon würden alle Seiten profitieren. "Denn viele unserer Partner sind momentan mindestens genauso geschwächt wie wir", meint Pawelzyk. Die meisten Kooperationspartner von "Viva con Agua", beispielsweise die Halle 02, stammen aus der Kulturszene.

Auf diesen Rückhalt muss nun erst einmal verzichtet werden. Dennoch schaut die gemeinnützige Gruppe optimistisch in die Zukunft: "Trotz Corona schließen sich uns immer mehr neue Leute an", verrät Pawelzyk. Er versichert: "Wir lassen uns den Mut nicht nehmen und wollen weiterhin mit Spaß auf die Wasser-Problematik aufmerksam machen".

Info: Wer "Viva con Agua" in dieser Zeit unterstützen möchte, kann im Internet unter dem Link www.vivaconagua.org spenden.