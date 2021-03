Heidelberg. (ani) Sport, Museen, Einzelhandel, sogar Außengastronomie: In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wurde bereits gelockert, in anderen wurde es zumindest in Aussicht gestellt. Nur Clubs und Konzerthäuser haben keine Öffnungsperspektive. Christoph Rothfuß, Vorstandsmitglied des selbstverwalteten, nicht-kommerziellen Kulturhauses "Villa Nachttanz" im Pfaffengrund, berichtet, wie lange man das noch durchhalten kann.

Herr Rothfuß, Clubs sind im Stufenplan aus dem letzten Bund-Länder-Treffen nicht einmal erwähnt. Ärgert Sie das?

Dass wir indoor jetzt noch keine Veranstaltungen machen können, das ist durchaus verständlich. Dass das im Winter nicht möglich war, das war auch in Ordnung. Aber natürlich ist es auf Dauer belastend, dass wir unsere Räumlichkeiten nicht nutzen können, dass wir kein kulturelles Angebot machen können. Wir waren die Ersten, die schließen mussten – und wir werden sicherlich auch die Letzten sein, die wieder aufmachen dürfen.

Wie ist ihre Prognose: Wann dürfen Sie wieder öffnen?

Ich bezweifle, dass es in diesem Jahr etwas wird, dass wir wieder in vollem Umfang öffnen dürfen. Aber wir setzen auf die Sommersaison.

Was könnte im Sommer passieren?

Wir haben ja einen großen Garten, dort haben wir auch im letzten Sommer bereits Veranstaltungen gemacht, es gab etwa Live-Konzerte, aber auch DJ-Events. Fast jede Veranstaltung war ausverkauft. Das wünschen wir uns auch in diesem Jahr. So könnten wir wieder ein paar Einnahmen generieren.

Apropos Einnahmen: Wie geht es der Villa Nachttanz denn finanziell nach einem Jahr Lockdown?

Wir hatten glücklicherweise zu Beginn 2020 ein finanzielles Polster. Ohne das hätten wir nicht überlebt. Außerdem ist uns die Stadt, von der wir unser Gebäude mieten, mit Mieterlassen entgegengekommen. Auch die Dankeschein-Aktion lief bei uns sehr gut. Außerdem haben wir auch bereits einen Großteil der November- und Dezemberhilfen ausgezahlt bekommen. Im Moment können wir dank dieser Hilfen überleben.