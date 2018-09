Von Birgit Sommer

Heidelberg. Dass die Heidelberger Volkshochschule den Kurs "VHS-Orchester" nach 30 Jahren einfach streicht, wollen sich die Teilnehmer nicht gefallen lassen. Während VHS-Leiterin Silke Reck und Dirigent Christian Kabitz dies mit der mangelhaften Qualität der Musiker begründeten, fordern diese jetzt die Wiederaufnahme des Kurses ins neue Programm.

26 Interessenten stünden bereit. Kabitz dagegen, seit einem Jahr Dirigent - vorher arbeiteten hier hauptsächlich Studenten der Musikhochschule Mannheim -, will im Januar ein Vorspiel anbieten und dann nur mit den Besten neu starten.

"Wer, wenn nicht die VHS, soll in der Stadt ein gemeinsames Orchesterspiel auf niedrigem Niveau anbieten?", fragt Ulrich Gebhard, Konzertmeister des VHS-Orchesters und seit vielen Jahren dabei. Das gemeinsame Musizieren verbinde Jung und Alt; es sei geradezu die Aufgabe der VHS, Musikliebhabern anzubieten, in einem Orchester gemeinsam zu lernen. Gebhard verweist etwa auf die Freiburger, die so werben: "Beweglich bleiben durch gemeinsames Musizieren: Die junge und ältere Generation ist im VHS-Orchester gleichermaßen willkommen, denn Musizieren verbindet!"

Wenn die VHS Heidelberg in ihrem Leitbild schreibt: "... orientiert sich bei der Entwicklung ihres Programmes ... an den Wünschen und Bedürfnissen der Teilnehmer", dann sieht Gebhard darin eine "unsägliche Diskrepanz zwischen Leitbild und Wirklichkeit". "Wie kann man mutwillig ein etabliertes Orchester in der Stadtgesellschaft zerstören?", fragt er.

Für Musiker-Kollege Helmut Slogsnat ist Dirigent Christian Kabitz, der auch den Heidelberger Bachchor leitet, in der VHS "der falsche Mann am falschen Ort". Denn: "Unsere Selbstdefinition ist: Musizieren macht Spaß, die Aktivität in einem Orchester ist ein Wert an sich. Der Dirigent soll uns dabei nur unterstützen in jeder Form, die zur Verfügung steht."

Die VHS-Verantwortlichen in Heidelberg lehnen nach Angaben von Ulrich Gebhard und Helmut Slogsnat ein Gespräch ab. "Frau Reck schrieb, ein Gespräch komme nicht infrage, weil dies kontraproduktiv sei", erklärte Slogsnat. Die Ablehnung geschehe "vor dem Hintergrund jahrelanger Querelen seitens einzelner Orchestermitglieder", hieß es am 11. Juli im Brief von Silke Reck an ihn ergänzend.

Ein Schreiben von Orchestermusikern an die 16 Mitglieder von VHS-Vorstand und Beirat blieb von allen unbeantwortet. Weder die Vorsitzende Brigitte Unger-Soyka noch deren Stellvertreterin Christiane Schmidt-Sielaff geschweige denn der zwölfköpfige Beirat, in dem unter der Vorsitzenden Beate Deckwart-Boller auch zahlreiche andere Stadträte sitzen - von Karl Breer bis Matthias Kutsch, von Michael Pfeiffer über Michael Rochlitz bis Larissa Winter-Horn - hielt es für nötig, den Hilferuf der Bürger in irgendeiner Weise zu erwidern. "Offensichtlich besteht ein internes Einvernehmen, dass man uns ins Leere laufen lässt", konstatiert Slogsnat.

Kulturbürgermeister Joachim Gerner, an den sich Mitglieder des VHS-Orchesters ebenfalls wandten, empfahl ihnen lediglich das Unterschlüpfen bei der Akademie für Ältere. Doch genau das wollen sie nicht: "Wir sind ein Orchester mit alten und jungen Mitgliedern."

Sie verweisen auf renommierte Solisten, etwa den norwegischen Grammy-Preisträger Ole Böhn oder die Frankfurter Cellistin Sabine Krams, die immer wieder zusammen mit dem Orchester aufgetreten seien und sich nicht beschwert hätten über dessen Qualität.

"Dass es diese Leute mit uns ausgehalten haben, spricht dafür, dass sie ein anderes Menschenbild haben als Herr Kabitz", findet Slogsnat. Bei den aussortierten Laienmusikern fragt man sich nun: Was ist die Strategie des Dirigenten? Will er sich ein Privatorchester heranziehen? Und warum lässt sich die VHS entgegen den Interessen der zahlenden Kursmitglieder darauf ein?