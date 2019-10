Von Harald Berlinghof

Heidelberg. Annemarie K. will vom Heidelberger Hauptbahnhof mit dem Bus nach Walldorf fahren. Es ist Sonntag, und sie befindet sich auf dem Rückweg von einem Besuch. Eigentlich soll der Bus 721 in Richtung Walldorf laut einem Prospekt von Bahnsteig L abfahren. Aber dort steht nichts angeschrieben - weder die Busnummer noch die Abfahrtszeiten.

Die ältere Dame ist etwas irritiert und weiß nicht so recht, ob sie am richtigen Ort ist. "Deshalb habe ich hoffnungsvoll einen jungen Mann gefragt. Und das war zufällig der Busfahrer", schildert die Frau der RNZ ihre Situation. Der Fahrer habe sich selbst erst orientieren müssen und wusste nicht, wo genau er abfahren soll. "Bleiben Sie einfach hier stehen. Eigentlich soll ich von Bahnsteig R abfahren, aber ich hole Sie mit meinem Bus einfach hier ab", sagte der nette Fahrer. Alleine das wäre eigentlich einen Blumenstrauß des "Heidelberger Hercules’" der RNZ wert, denn normalerweise ist ein Abweichen von der Fahrtroute streng verboten. Kurze Zeit später kam der Bus, die Frau konnte einsteigen und traf wohlbehalten in Walldorf ein.

Der folgende Sonntag: "Ich und ein paar weitere Leute standen an Bahnsteig R. Da kam der Bus von Steig L vorbei, hat uns gesehen und freundlicherweise mitgenommen", erzählt Annemarie K. Am dritten Sonntag wieder Verwirrung. "Keiner wusste, wo wir abfahren müssen - L oder R", so die Seniorin. "Wir haben dann den 721 verpasst. Und zwei junge Frauen, die alternative Verbindungen herausgefunden hatten, haben mich mitgenommen. So kam ich glücklich nach Walldorf", berichtet K. Weil sie diesen Zustand der Ungewissheit nicht mehr weiter ertragen wollte, hat sich die ältere Dame an die RNZ gewandt. Die hat beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) nachgefragt und folgende Antwort bekommen: "Es gab wohl eine Verwechselung bei der Bestückung der Aushangfahrpläne vor Ort. Das bitten wir zu entschuldigen. Noch am Montagnachmittag, dem Tag der Nachfrage der RNZ bei uns, wurden die Aushänge umfassend überprüft und berichtigt", sagte ein VRN-Sprecher.

Das Personal, insbesondere die Fahrer der beauftragten Verkehrsunternehmen, seien diesbezüglich nochmals unterrichtet worden. Richtig sei, so der Sprecher: Der Bus der Linie 721 Richtung Walldorf fährt am Heidelberger Hauptbahnhof von Steig L ab.