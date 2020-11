Von Katharina Kausche

Heidelberg. Der Sieger ist wieder einmal rot. Nach dem "Melitta-Filterkaffee" im vergangenen Jahr ist der "Löwensenf extra scharf" die Verpackung des Jahres 2020. Den Titel hat das Deutsche Verpackungsmuseum Heidelberg am vergangenen Donnerstag im Rahmen des jährlichen "Deutschen Verpackungsdialogs" verliehen.

100 Jahre ist die Marke "Löwensenf" alt. Zunächst war die Firma von Otto und Frieda Frenzel im französischen Metz beheimatet. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs mussten deutsche Staatsbürger die Stadt verlassen, das Unternehmen zog nach Düsseldorf und gründete sich 1920 neu. Mit der Neugründung kam das bekannte Logo: ein Löwe auf blauem Grund. Angelehnt ist das Motiv an das Düsseldorfer Stadtwappen. Seither haben sich weder Logo noch Verpackung stark verändert.

"Es gibt nur wenige Marken, die sich selbst so treu bleiben", so Hans-Georg Böcher, Direktor und geschäftsführender Vorstand des Fördervereins. Seit 1925 verkauft die Marke ihren Senf vakuumverpackt in einem Glas; damals eine Neuheit. Als erstes deutsches Unternehmen wandte sich "Löwensenf" vom Verkauf in Keramik-Tiegeln ab. "Vorher konnte man das Produkt nur blind kaufen", sagte Böcher. "Das zu ändern war etwas Besonderes." Das Logo prangt bis heute auf einem roten Band, das um das Senfglas geschlungen ist. Wegen dieser "Designtreue" ging der Preis an den "Löwensenf", so Böcher.

Die Marketingleiterin der Marke, Carina Wanner, nahm den Preis entgegen – allerdings nur virtuell. Um das Infektionsrisiko möglichst geringzuhalten, kam Wanner nicht persönlich nach Heidelberg. Eine Dankesrede gab es ebenfalls nicht, das lag jedoch nicht an Corona. "Die Preisträger freuen sich natürlich immer und möchten sich bedanken", sagte Böcher. "Wir sind aber ein gemeinnütziger Verein und möchten keine Werbung machen." Der Fokus, so der Direktor des Museums, solle auf dem Design und nicht der Marke selbst liegen.

Auch bei den Vorträgen rund um die Preisverleihung ging es um unverwechselbares Design. "Marken zeigen ihr Gesicht" war das Motto des "Verpackungsdialogs". Mit dabei waren unter anderem die Markenvertreter Moritz Bahlsen und William Verpoorten von "Lorenz Snack-World" und dem Eierlikörhersteller "Verpoorten". Um die Kontinuität bei der Vermarktung des "Löwensenfs" durch einen anderen Ansatz zu ergänzen, hatte das Verpackungsmuseum Thorsten Scheib als Redner gewonnen. Der Marketingleiter der Zigarettenfirma Philip Morris für Deutschland war über Video aus München zugeschaltet. Das Unternehmen habe vor einigen Jahren einen "radikalen Weg" gewählt, so Scheib. Die Zigarettenmarke "Marlboro" wird nicht mehr aktiv beworben. "Unser Werbebudget ist fast bei null", sagte Scheib. Das Unternehmen konzentriert sich nun auf E-Zigaretten. Die neue IQOS ist erst seit wenigen Jahren auf dem Markt. Ihr fehlten noch Gesicht und Erzählung. "Wir konzentrieren uns aktuell darauf, die technischen Details zu kommunizieren, aber in den nächsten Jahren muss auch diese Marke emotional aufgeladen werden."

Mit Emotionen aufgeladen und verbunden sei das Design von "Löwensenf" seit Jahrzehnten, so Böcher. "Ein würdiger Preisträger also." Seit 2009 vergibt das Deutsche Verpackungsmuseum den Titel "Verpackung des Jahres". Dabei gehe es um "die kleinen Dinge des Alltags, die Generationen begleiten und verbinden", erklärt Böcher. "Ich möchte, dass Artikel, die es heute gibt, auch noch morgen da sind." Ein Jahr lang steht nun eine Vitrine im Verpackungsmuseum, die dem "Löwensenf" gewidmet ist.