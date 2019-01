Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Verkehrswende ist für die Grünen in der Pendlerhauptstadt Heidelberg eines der zentralen Themen im Kommunalwahlkampf. Laut den Zahlen der Arbeitsagentur - Stand Juni 2017 - fahren täglich mehr als 63.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in die Stadt zur Arbeit. Die vielen Studenten und Schüler, Selbstständige und Rentner sind hier nicht eingerechnet.

Die Alternativen für das Auto müssten daher deutlich attraktiver werden, so der einhellige Tenor bei einer Podiumsdiskussion am Mittwochabend. Gelingen könne dies, wenn die Möglichkeiten der Digitalisierung ausgeschöpft, der Radverkehr ausgebaut und der Nahverkehr attraktiver würden. Richtig neue Ideen präsentierten die Grünen nicht. Sie stellten eher ein Sammelsurium an Plänen vor, von denen einige bereits umgesetzt werden: von "Mobility as a Service"-Apps bis hin zu Fahrradstraßen.

Eines zeigte sich im mit mehr als 80 Besuchern voll besetzten großen Saal der Volkshochschule: Die Meinungen der Diskutanten, also der Stadträte Felix Grädler und Christoph Rothfuß, der Gemeinderatskandidatin Rahel Amler sowie des Ersten Bürgermeisters Jürgen Odszuck, liegen nah beieinander. Rothfuß lobte die Arbeit des ursprünglich von der CDU zur Wahl vorgeschlagenen Bürgermeisters. In den bisherigen zwei Jahren seiner Amtszeit habe er "für uns eine ziemlich gute Verkehrspolitik" gemacht.

In einem wahren Parforceritt skizzierte Odszuck den "Masterplan nachhaltige Mobilität", den die Städte Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg gemeinsam aufgelegt haben. Im Durchschnitt verbringt jeder Heidelberger demnach 74,5 Minuten am Tag als Verkehrsteilnehmer - sei es als Fußgänger, Radler, im Nahverkehr oder als Autofahrer. Beim Binnenverkehr innerhalb Heidelbergs sehe es bereits sehr gut aus, so Odszuck: 78 Prozent der Wege werden klimafreundlich zurückgelegt, nur 22 Prozent mit dem Auto. Vor allem bei den weiten Strecken sei dieses aber immer noch sehr beliebt.

"40 Prozent fahren mit dem Auto zur Arbeit", so Odszuck. Das liege zum einen daran, dass viele Pendler Angst hätten, verschwitzt im Büro anzukommen, wenn sie das Rad benutzten. Es liege aber auch an den Verkehrswegen: In der Innenstadt gibt es nur die Ernst-Walz- und die Theodor-Heuss-Brücke, um über den Neckar zu kommen. Das Straßennetz führe sternförmig in Heidelbergs Zentrum.

Odszuck versprach, dass die erste Wasserstofftankstelle in Heidelberg noch im ersten Halbjahr 2019 eröffnet werde, auch der Baubeginn für die Radbrücke von der Bahnstadt über die Bahngleise nach Bergheim werde noch in diesem Jahr sein. Er forderte aber auch eine bessere Digitalisierung des Verkehrs: Sei es, dass die freien Parkplätze von Sensoren erfasst werden, um den Suchverkehr zu vermeiden, sei es eine Bereitstellung von Kartenmaterial, um Carsharing-Angebote, Fahrradleih- oder Elektroladestationen besser zu finden.

Und dann geht es dem Bürgermeister natürlich auch noch um den Ausbau des Straßenbahnnetzes, zum Beispiel eine neue Trasse über die Speyerer Straße, die Patton Barracks, das Patrick Henry Village bis nach Schwetzingen. "Das wäre die zweite Linie für Kirchheim." Der Nahverkehr müsse aber auch günstiger werden. Der billige E-Tarif, bei dem man nur die gefahrenen Kilometer zahlen müsse, werde noch viel zu selten genutzt.

Die Grünen wollen Odszuck auf diesem Weg unterstützen. Um die CO2-Emissionen bis 2030 wirklich um 40 Prozent reduzieren zu können, müssten der Anteil des Nahverkehrs verdoppelt und der Anteil des Autoverkehrs auf ein Drittel reduziert werden, so Gemeinderatskandidatin Rahel Amler. Felix Grädler setzt auf die Digitalisierung und denkt dabei unter anderem an Apps wie "Moovel" aus Stuttgart.

Das Programm zeigt auf dem Smartphone Fahrtdauer und Kosten von unterschiedlichen Anbietern im öffentlichen Nahverkehr, von Carsharing-Angeboten, Leihfahrrädern und der Deutschen Bahn an. Über eine einzige App können diese Dienstleistungen auch bezahlt werden. "Wir müssen mutig sein, Entscheidungen für ein System zu treffen, auch wenn jetzt noch nicht absehbar ist, welches sich durchsetzen wird", forderte Grädler.

Unterschiedlichste Themen wurden in der anschließenden Diskussion angesprochen - von der Sanierung der Radwege bis zum Pollerkonzept für die Altstadt. Dieter Teufel vom Umwelt- und Prognoseinstitut (UPI) kritisierte bei der städtischen Verkehrspolitik, dass viele Maßnahmen nur punktuell griffen. Er forderte überdies, die Parkplätze konsequent zu bewirtschaften und die Gebühren anzuheben. Die parkenden Autos belegten im öffentlichen Straßenraum eine Fläche im Wert von einer halben Milliarde Euro. Teufel: "Das ist eine Riesensubvention."

Auch Odszuck nervt, dass die Umsetzung vieler Entscheidungen so langsam geht. Dies liege am Personalmangel bei den Verkehrsplanern, aber auch an langen Abstimmungsprozessen im Bezirksbeirat und in der Bürgerbeteiligung. Das Parken sei in der Tat zu billig: "Ein Anwohnerparkausweis kostet 40 Euro im Jahr. Das sollte 50 Euro im Monat kosten." Im Städtetag werde bereits diskutiert, wie man solche Preise rechtlich durchsetzen könne.