Heidelberg. (tt) Eigentlich sollten nur die Stadträte über die kurzfristigen Verbesserungen der Erreichbarkeit des Neuenheimer Feldes diskutieren, die am Mittwoch, 23. Januar, auf der Tagesordnung im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss standen. Die betroffenen Bezirksbeiräte sollten zunächst nicht mit dem Thema befasst werden, was vor allem die Grünen gefordert hatten. Gestern teilte Oberbürgermeister Eckart Würzner den Stadträten und den Bezirksbeiräten von Neuenheim, Handschuhsheim und Bergheim mit, dass es eine gemeinsame Sondersitzung am 5. Februar geben wird.

"Nach der Behandlung der Vorlage im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss ist vorgesehen, die Bezirksbeiräte zu einer Sondersitzung einzuladen", schreibt Würzner an die Betroffenen. Die Sitzung findet anstelle des vorgesehenen Termins für die reguläre Neuenheimer Bezirksbeiratssitzung statt. Die Themen, die dort behandelt werden sollten, werden auf den 21. Mai verschoben. Mit der Sondersitzung ist auch die bisherige Beratungsfolge obsolet: Statt bereits am 14. Februar wird der Gemeinderat frühestens am 28. März eine endgültige Entscheidung treffen.