Heidelberg. (tt) Politisch hat ein Park & Ride-Parkplatz am Dossenheimer Autobahnzubringer und ein Pendelbus durch das Handschuhsheimer Feld zum Campus keine Mehrheit. Trotzdem sorgt sich die Gärtnervereinigung Handschuhsheim, in der die Erwerbsgärtner organisiert sind. "Wir sind sehr beunruhigt", heißt es in einer Mitteilung.

Denn auch unter den Vorschlägen für den Masterplan Neuenheimer Feld seien Entwürfe mit Park & Ride-Parkplatz: Im Verkehrskonzept des dänischen Architektenbüros Möller sei ein solcher Parkplatz fester Bestandteil. "Die Unileitung und das Amt Vermögen und Bau favorisieren die Pläne des dänischen Teams. Für das Handschuhsheimer Feld bedeutet dies eine große Gefahr", warnt die Gärtnervereinigung.

Sie wendet sich deshalb mit einer Petition an den Gemeinderat, um "die lebendige Vielfalt des Handschuhsheimer Feldes zu schützen und den Verlust weiterer Ackerflächen zu verhindern", so die Mitteilung. Über 2000 Menschen hatten gestern die Petition unterzeichnet und damit einen Parkplatz mit Shuttlebus abgelehnt. Bis zum 17. März kann man die Liste im Internet unter www.openpetition.de/handschuhsheimerfeld unterzeichnen, dann wird sie OB Eckart Würzner übergeben.