Warum die Planungsteams an dem Verkehrsmodell scheiterten

Die Verkehrsplanung ist der Knackpunkt im Masterplanprozess Neuenheimer Feld. An ihr entzünden sich alle Streitthemen rund um eine mögliche Campus-Straßenbahn, den Nordzubringer durch das Handschuhsheimer Feld und die Fünfte Neckarquerung über den Altneckar in Wieblingen. Umso wichtiger ist nun, dass Christian Schiller, externer Gutachter im Masterplanprozess, verdeutlichte, dass die bisher vorgestellten Verkehrskonzepte der Planungsteams nicht funktionieren.

Für die Ausarbeitung des neuen Verkehrsentwicklungsplans (VEP) wird derzeit ein Verkehrsmodell erstellt. "Es beinhaltet zum einen ein Analysemodell, das die Verkehrsströme im Jahr 2015 abbildet", verdeutlicht ein Stadtsprecher. Weiterer Bestandteil sei eine Prognose, an der das Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und Systeme (IVAS) derzeit noch arbeite. Zur Erstellung des VEP werde es eine Bürgerbeteiligung geben, bei der Funktionsweise, Möglichkeiten und Grenzen der Verkehrsmodellierung erläutert werden.

Für den Masterplan Neuenheimer Feld wurde das fertige Analysemodell mit den Zahlen aus dem Jahr 2015 genutzt und durch eine vorgezogene Pauschalprognose ergänzt. Darin enthalten sei zum Beispiel die Bevölkerungsentwicklung bis 2035, aber auch die voraussichtliche Arbeitsplatzentwicklung, so der Stadtsprecher. In 16 Jahren werden demnach in Heidelberg 175.740 Menschen leben. Das spätere VEP-Modell sei noch differenzierter und erfasse zum Beispiel auch Wege zum Einkaufen und das Freizeitverhalten.

Bei aller Vorläufigkeit des Prognosemodells bemängelte der Gutachter Christian Schiller bei den Entwürfen der Planungsteams, dass Linien des Nahverkehrs auf falschen Routen eingezeichnet wurden, dort, wo es bisher zum Beispiel noch keine Haltestellen gibt. Auch hätten die Teams in ihren Planungen Straßen für den Autoverkehr geöffnet, wo der gar nicht fahren soll. Auch deshalb müssten die vier Entwürfe noch einmal grundlegend überprüft werden. Einige Fehler seien dem Zeitdruck geschuldet. (hob)

