Heidelberg. Im neuen Doppelhaushalt stehen mehr als vier Millionen Euro zur Verfügung, um die angespannte Verkehrssituation im Neuenheimer Feld zu entlasten. Der Plan der Stadtverwaltung sieht unter anderem vor, dass über die verlängerte Tiergartenstraße ein Shuttlebus bis zum Gewann "Farrwiesenäcker" fahren soll, wo auf 10.000 Quadratmetern Feldfläche ein Park & Ride-Parkplatz mit 400 Stellplätzen an der Autobahnausfahrt Dossenheim entstehen soll. In Handschuhsheim stößt dieses Vorhaben auf breite Ablehnung. Stattdessen schlagen die Handschuhsheimer eine Reihe von Maßnahmen vor, die den Verkehr reduzieren sollen.

"Für Handschuhsheim ist es schon seit Jahren tägliche bittere Erfahrung, wie der Verkehrsmoloch sich morgens und abends der Dossenheimer Landstraße bemächtigt", sagte der Stadtteilvereinsvorsitzende Gerhard Genthner beim Neujahrsempfang seines Vereins am Dreikönigstag. Ursache dafür sei, dass der Campus entstand, ohne die Verkehrserschließung konsequent mit zu bedenken. "Dies rächt sich bitter für alle Bewohner Heidelbergs und für alle, die im Neuenheimer Feld arbeiten oder als Patienten dorthin müssen." Deshalb renne man beim Stadtteilverein offenen Türen ein, wenn sich Politik und Verwaltung Gedanken zur möglichst schnellen Abhilfe des Problems machten. Er sei aber nach wie vor der Meinung, dass das Anlegen von Park & Ride-Flächen durch die Beteiligten am Neuenheimer-Feld-Masterplan-Verfahren auf der Grundlage von konkreten Plänen und Gutachten diskutiert werden müsste.

"Kostenintensive Lösungen, die mit den Planungen nicht abgestimmt sind und eventuell später korrigiert werden müssen, sind nicht zielführend", so Genthner. Stattdessen gebe es Alternativen, die größtenteils sofort und ohne bauliche Maßnahmen umgesetzt werden könnten, um eine bessere Anbindung des Neuenheimer Feldes zu gewährleisten. "Gegen den Schnellschuss mit Parkplätzen und Shuttlebussen ohne Einbeziehung zumindest der Bezirksbeiräte möchte ich mich deshalb an dieser Stelle ganz klar aussprechen", wurde Genthner deutlich.

"Wenn Sie eine gute Lösung haben, sagen Sie es mir. Ich bin offen für alles", entgegnete Oberbürgermeister Eckart Würzner. Er verwies auf die rasante Entwicklung auf dem Campus, wo es vor 15 Jahren noch keine 20.000 Beschäftigte gegeben habe. "Für viele bietet das Neuenheimer Feld eine Arbeitsplatz-Perspektive und viele Menschen sind froh, dass es solche Kliniken in Heidelberg gibt", meinte Würzner. Doch das Gebiet sei nicht gut erschlossen. "Ich werde aber in diesem Fall nicht nur eine Stimme hören und bis zu einer Entscheidung über den Masterplan warten: Bis 2021 kann ich das Gebiet nicht so lassen", gab sich Würzner kämpferisch. Er halte den Vorschlag, einen Zubringerbus über die Tiergartenstraße zum Autobahnanschluss Dossenheim fahren zu lassen, für vertretbar. "Ich wohne am Köpfel, und da fährt alle 20 Minuten ein Bus durch. Und darüber bin ich sehr froh", sagte der OB. Die Verantwortlichen in der Stadt müssten eine Abwägung für die Gesamtstadt treffen. "Das ist keine Entscheidung für oder gegen einen Stadtteil", so Würzner.

In Handschuhsheim nahm man das etwas anders wahr: "Die schmalen Feldwege sind weder vom Gewicht noch von der Breite her für Busse ausgelegt", sagte Hans Hornig von der Gärtnervereinigung. Seine Kollegen und er fürchten, dass durch den Busverkehr eine der Hauptleitungen des Nutzwasserverbandes für die Bewässerung der Felder beschädigt wird. Sie verläuft vom Pumpwerk am Neckarkanal in Höhe des Mittelfeldweges unter der Tiergartenstraße hindurch. Er sieht auch die schmalen Wege als problematisch an: Schließlich müssten die Gärtner in Hochzeiten mehrmals am Tag ihre Felder anfahren und parkten ihre Fahrzeuge dann auf den Wegen, weil sonst kein Platz sei. Für den Shuttlebusverkehr müssten die Wege seiner Meinung nach deshalb verbreitert werden.

"Sind die Wege erst einmal ausgebaut, wird das der Nordzubringer", fürchtet Dieter Teufel vom Umwelt- und Prognose-Institut (UPI). "Mit Maßnahmen wie dieser ist die Ergebnisoffenheit des Masterplanverfahrens nicht mehr gegeben", ärgert sich Birgit Müller-Reiß vom "Bündnis für Bürgerbeteiligung". Denn der Bau eines Park & Ride-Parkplatzes und der notwendige Ausbau der Feldwege dorthin hätten nicht den Charakter eines Provisoriums, sondern seien zielsetzend und verfestigend. "Sie greifen damit in das Masterplanverfahren ein und beeinflussen die weiteren Planungen", so Müller-Reiß.

Als Alternativen schlägt das UPI daher vor, alle Parkplätze im Neuenheimer Feld kostenpflichtig zu machen und die Gebühren auf 35 Euro pro Monat anzuheben. Institutionen, die bislang kein Job-Ticket für ihre Mitarbeiter anbieten, sollten es einführen und Fahrgemeinschaften sollten gefördert werden, damit weniger Menschen allein mit dem Auto ins Feld fahren. Um das Umsteigen auf den Nahverkehr zu erleichtern, müssten die Buslinie 37 bis zum Hauptbahnhof verlängert, die Taktzeiten der Linie 32 verdichtet werden. Entlang der Haltestellen sollten zudem überdachte Fahrradstellplätze geschaffen werden.