Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Ihre Berufe gelten derzeit als besonders systemrelevant. Aber Hewan Woldyohanes und Ramazan Alizada verbindet noch etwas. Beide flüchteten sie einst aus ihren Heimatländern nach Deutschland, beide mit der Hoffnung auf ein freies, selbstbestimmtes und sicheres Leben. Heute leben Woldyohanes und Alizada in Heidelberg und gehören zu den Menschen, die dafür sorgen, dass die Supermarktregale voll und pflegebedürftige Menschen versorgt sind.

Ramazan Alizada ist im zweiten und letzten Jahr seiner Ausbildung zum Verkäufer im Rewe-Markt in der Furtwänglerstraße. Eigentlich sollte er derzeit für seine Abschlussprüfungen lernen. Doch die wurden nun erst einmal vertagt. Und außerdem wird er jetzt ohnehin dringender hinter der Kasse oder an den Regalen gebraucht.

Denn auch wenn sich der anfängliche Ansturm mittlerweile etwas beruhigt hat – die Nachfrage nach Lebensmitteln und Haushaltswaren ist nach wie vor groß. "Am Anfang war es sehr anstrengend wegen der Hamsterkäufe", sagt Alizada und lächelt. "Die Leute haben sich verrückt gemacht." Jetzt sei alles ein bisschen besser geworden. Manche Kunden bedankten sich sogar nach dem Einkauf.

Der 22-Jährige kam vor über fünf Jahren gemeinsam mit seinem älteren Bruder nach Deutschland. Aus ihrer Heimatstadt Ghazni in Zentralafghanistan flüchteten sie durch den Iran und die Türkei über Griechenland und Osteuropa – tausende Kilometer bis in die Bundesrepublik. Über diese Zeit spricht Alizada nicht gerne. Er sagt nur so viel: "Bei der Flucht riskierst du dein Leben."

Nach Zwischenstationen in München und Karlsruhe kam Alizada Anfang 2015 nach Heidelberg. Hier machte er die Hauptschulreife und begann anschließend seine Ausbildung bei Sahin Karaaslan. Der Inhaber dreier Rewe-Märkte in Heidelberg weiß, wie wichtig es ist, Menschen wie Ramazan Alizada die Chance auf einen Neuanfang zu geben.

Karaaslan flüchtete vor mehr als 30 Jahren selbst aus der Türkei nach Deutschland. Damals, sagt er, habe man ihm geholfen. Heute sei er auf der anderen Seite und könne Geflüchtete selbst unterstützen. "Wenn man diesen Leuten die Chance gibt, dann nutzen sie das meist auch", sagt Karaaslan.

Diese Chance nutzen – um nichts anderes geht es Ramazan Alizada. Bisher hat er keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung erhalten, derzeit wird er aufgrund seiner Ausbildung rechtlich nur geduldet. Zweimal in der Woche trifft er sich mit einem Betreuer, um sein Deutsch zu verbessern und für die Berufsschule zu lernen. "Ich mache alles, dass ich hier bleiben kann", sagt er. Hier, in Heidelberg. Denn das sei für ihn "die schönste Stadt". "Immer, wenn ich woanders hingehe, bekomme ich Heimweh."

Hewan Woldyohanes macht eine Ausbildung zur Altenpflegerin in der Südstadtresidenz Caroline Sammet. Foto: Hentschel

Auf eine langfristige Zukunft in Heidelberg hofft auch Hewan Woldyohanes. Die 34-Jährige flüchtete einst aus Eritrea nach Europa, lebte einige Zeit in Schweden, bis sie 2018 im Ankunftszentrum des Landes für Geflüchtete in Patrick-Henry-Village landete. Dort lernte sie die evangelische Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez kennen, über die sie ins Kirchenasyl kam. Mittlerweile hat Woldyohanes eine eigene Wohnung in Ziegelhausen und macht eine Ausbildung zur Altenpflegerin in der Südstadtresidenz Caroline Sammet. Ob sie dort auch über ihre Ausbildung hinaus arbeiten kann, weiß sie nicht. Ihr Asylverfahren läuft noch.

"Es ist sehr wichtig für mich, in dieser Zeit dort zu helfen", so Woldyohanes. Sie weiß, dass die Bewohner der Residenz von einer Infektion mit dem Virus besonders gefährdet sind, aber Homeoffice, das funktioniere in der Pflege nicht, sagt sie. "Wir müssen die Bewohner waschen, ihnen das Essen bringen. Sie brauchen uns."

Die 34-Jährige arbeitet im Schichtdienst, betreut bis zu sieben Menschen am Tag. "Wir arbeiten hier richtig, das ist kein Praktikum", sagt sie. Manchmal würde sie sich wünschen, etwas mehr Zeit für die Senioren zu haben. Diese Zeit sei wichtig, um miteinander zu reden und einander zuzuhören. Das bräuchten die Bewohner gerade jetzt, da sie keinen Besuch mehr empfangen dürfen.

Die Eritreerin ist keine Exotin in der Südstadtresidenz. "Wir haben Mitarbeiter aus über 40 Nationen bei uns beschäftigt", sagt Friedrich Hauck, Leiter der Einrichtung. Die Arbeit von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund sei unbezahlbar. Ohne sie könnte das System nicht bestehen. "Die Gesellschaft kann dankbar sein, dass es solche Leute gibt, die diese Berufe ausüben."

Für Hewan Woldyohanes ist es mehr als nur ein Beruf. Sie sagt: "Das ist auch wie eine Familie." Die 34-Jährige ist froh, in dieser schwierigen Zeit für die Menschen in der Residenz da sein zu können. Als sie nach Deutschland gekommen sei, hätten sie viele Leute unterstützt, erzählt Woldyohanes. "Ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt etwas zurückgeben kann."

Etwas zurückgeben will auch Ramazan Alizada. Deutschland habe ihm viel geholfen, sagt der 22-Jährige. Jetzt wolle er mit seiner Arbeit anderen Menschen helfen. Als Helden sieht er sich aber nicht. "Wir", sagt Alizada, "sind alle Helden in diesen Zeiten".