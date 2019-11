Von Jonas Labrenz

Heidelberg. In seiner Urteilsbegründung wird Christian Mühlhoff gestern Nachmittag besonders deutlich: „Wir haben es hier mit einer üblen, einer schäbigen Tat zu tun.“ Gerade hat seine große Strafkammer einen 23-Jährigen wegen Vergewaltigung zu vier Jahren Haft verurteilt. Die Richter sind überzeugt: Der junge Mann hat die hilflose Lage einer 53-Jährigen ausgenutzt und sie am Rande eines Schotterwegs, unweit der S-Bahn-Haltestelle Pfaffengrund/Wieblingen, vergewaltigt.

Es ist der 13. Juni 2019, gegen 3.30 Uhr trifft der Angeklagte die Frau im Hauptbahnhof Mannheim. Sie ist auf dem Weg zu ihrem Bruder und stark alkoholisiert – der Sachverständige ermittelt später eine wahrscheinliche Blutalkoholkonzentration von knapp drei Promille. Der junge Mann kommt von einer Party, ist selbst angetrunken. Dass seine Steuerungsfähigkeit eingeschränkt war, nehmen die Richter zu seinen Gunsten an, der Sachverständige konnte es nicht ausschließen, betonte aber, wie der Angeklagte „situativ angepasst“ gehandelt habe. Ganz anders die völlig hilflose 53-Jährige.

Als „nackte Zahlen“ tauchten die Promillewerte später in Urteilen oder der Presse auf, sagte Mühlhoff. Was sie aber bedeuten, „das haben wir heute gesehen“. Die Überwachungskameras im Mannheimer Hauptbahnhof haben aufgezeichnet, wie die Frau sich offensichtlich hilflos im Bahnhof bewegt, sogar zwei Stunden schläft. Eigentlich war die Frau auf dem Weg nach Landau, vergaß in Karlsruhe schon umzusteigen und strandete schließlich in Mannheim. In einer Videoaufnahme versucht sie, sich an einem Mülleimer hochzuziehen. Mühlhoff: „Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr auf die Füße gekommen.“ Die Kameras waren es schließlich, die später dafür sorgten, dass der Täter so schnell identifiziert und bereits drei Tage nach der Tat verhaftet werden konnte. Seitdem saß er in Untersuchungshaft. Auf den Videos ist zu sehen, wie der 23-Jährige der Frau hilft, ihr seine Jacke über die Schultern legt, sie beim Aufstehen stützt – und schließlich um 4.20 Uhr mit ihr eine S-Bahn Richtung Heidelberg besteigt, obwohl die Frau schon gehen wollte.

Bis dahin hatte sie „Zutrauen gefasst, nichts Böses erahnt“, so Richter Mühlhoff. Der Täter dagegen sei da wohl auf die Idee gekommen, „dass mit der Frau noch mehr zu machen sei“. Der Entschluss, sie zu vergewaltigen, sei spätestens dann entstanden, als der Täter die Frau von der Haltestelle bis in eine entlegene Ecke schleppte, obwohl sie klar machte, dass sie keine Annäherung wünsche.

Nachdem der Täter mit seinem Opfer fertig war, verschwand er einfach: „Er hat sie liegenlassen wie eine benutzte Sache“, so Mühlhoff. Wenig später entdeckte ein Pendler die Frau, die im Gras saß und um Hilfe rief.

Die 53-Jährige habe sehr unter der Tat gelitten, erzählt Mühlhoff: „Ihre Lebensführung ist in ganz erheblicher Weise eingeschränkt worden.“ Sie gehe nicht mehr arbeiten, könne kaum ihre sozialen Kontakte aufrecht erhalten. Dazu kommen zuvor schon vorhandene persönliche und gesundheitliche Probleme.

Schon in der Vergangenheit war der Angeklagte negativ aufgefallen. Er hatte mit Drogen zu tun, wurde wegen Hehlerei und anderen Delikten bestraft. Vor allem aber ist er schon mal zur Nachtzeit zwei Frauen gefolgt, hat sie festgehalten, geschlagen und später bedroht, als sie flüchteten. Zugute gehalten wurde dem Angeklagten allerdings, dass er ein Geständnis abgelegt hat, seine Tat nicht geplant hatte und er angetrunken war. Zudem ist er „haftempfindlich“: Seine Familie lebt in Gambia, sein Asylgesuch wurde abgelehnt, im Gefängnis bekam er bisher weder Besuche noch Anrufe.