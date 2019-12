Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Der Mann, der am 4. Juni 2018 in der Altstadt eine damals 36-Jährige vergewaltigt hat, ist frei. Richter André Merz hob am gestrigen Donnerstag den Haftbefehl vom 27. Dezember 2018 auf, nachdem er den 22-Jährigen zu zwei Jahren Haft verurteilt hatte – ausgesetzt zur Bewährung. "Bei diesem Vorwurf sicherlich eine absolute Ausnahme", so der Vorsitzende der großen Jugendkammer des Landgerichts. Die Staatsanwaltschaft hatte das gleiche gefordert – allerdings als Jugendstrafe. Zur Tatzeit war der Angeklagte 20 Jahre alt – und somit als Heranwachsender entweder nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht zu verurteilen. Die Richter entschieden sich für Letzteres.

An fünf Verhandlungstagen versuchte das Gericht zu klären, was in der Tatnacht geschehen war. "Es ist uns teilweise nicht gelungen", resümiert Merz. Klar sei: Der Angeklagte kam mit seinem Bekannten irgendwann nach Mitternacht in den Club Cave in der Altstadt, wo er auf sein späteres Opfer traf. Gegen 4 Uhr vergewaltigte der Mann die Frau in der Pfaffengasse, das hat er am letzten Verhandlungstag – entgegen seiner vorherigen Aussage – gestanden.

Was bis dahin geschah, darüber waren sich Täter und Opfer nicht einig: "Die Zwischenzeit haben sie unterschiedlich geschildert", erklärt Richter Merz. Es könnte sein, dass die Frau den jungen Mann abblitzen ließ, er sie später verfolgte und vergewaltigte. So hatte sie es geschildert. Es könnte aber auch so gewesen sein, wie er behauptet: Dass sie sich bereits im Cave näher kamen, miteinander tanzten, dann Hand in Hand gingen und die Frau sich erst im letzten Moment gegen den Sex entschied. "Beide Aussagen sind grundsätzlich möglich", resümiert Merz. Beide seien detailliert und widerspruchsfrei gewesen. Zeugen hatten ausgesagt, die beiden miteinander tanzen gesehen zu haben oder wie sie gemeinsam den Club verließen. Auch scheine es wenig nachvollziehbar, dass die Frau, wenn sie sich verfolgt gefühlt habe, in eine dunkle Gasse gegangen sei, so Merz. Dennoch müsse die Aussage der Frau nicht unwahr sein, betonte er. Zugunsten des Angeklagten ging die Kammer allerdings von dessen Version aus. Das habe aber natürlich keine Auswirkungen auf die rechtliche Bewertung der Tat, die dann folgte.

"Das ging alles ganz schnell vonstatten", sagt Richter Merz. Der Angeklagte habe die Frau zu Boden gebracht, ihr die Hose heruntergezogen und sei in sie eingedrungen. Sekunden später war alles vorbei, als ein Anwohner "geistesgegenwärtig" (Merz) einen Blumentopf aus dem Fenster warf, nachdem er auf die lauten "Nein"-Rufe aufmerksam geworden war. Der Mann flüchtete.

Auch wenn die Frau sich plötzlich dagegen entschieden habe: "Man muss jederzeit ein Nein akzeptieren", erklärt Merz. Die Schuld des Angeklagten wiege aber weniger schwer, als wenn er ihr von vornherein gefolgt wäre. Entlastend kommt hinzu: Der Mann saß bereits ein Jahr in Untersuchungshaft, hat bei einem unklaren Sachverhalt gestanden und ist strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten. Das Geschehen dauerte dazu nur Sekunden, sodass die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs einen minder schweren Fall als möglich ansieht.

Allerdings sei der junge Mann sehr selbstständig: Er sei allein aus Gambia geflüchtet, habe sich die Reise nach Europa selbst finanziert, sei in Italien und hier zurechtgekommen. Nach seiner Tat hatte er sich sogar nach Italien abgesetzt und dort sein eigenes Geld verdient, bis er verhaftet wurde. Die Folge: die Verurteilung nach Erwachsenenstrafrecht. Hätte die Kammer dagegen Jugendstrafrecht angewandt, wäre die Bewährungsstrafe wahrscheinlich geringer ausgefallen.