Heidelberg. (pol/rl) Am frühen Sonntagmorgen um 4 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte ein VW-Polo in der Eppelheimer Straße auf. Als der Polo-Fahrer merkte, dass die Polizisten ihn kontrollieren wollten, gab er Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über den Czernyring, die Montpellierbrücke und die Lessingstraße. Dabei missachtet er alle rote Ampeln und war mit bis zu 100 km/h unterwegs.

In Höhe der Lenaustraße wendete der Polo und raste bei ausgeschaltetem Licht in die entgegengesetzte Richtung. Mit über 100 km/h fuhr er weiter über die Kurfürsten-Anlage, Gneisenaustraße, Bergheimer Straße, Vangerowstraße, Ludwig-Guttmann-Straße bis zum Kinzigweg, wo er in einem gesperrten Bereich einen Poller umfuhr.

Aus Sicherheitsgründen brachen die Beamten die Verfolgung ab. Da sie das Kennzeichen des Wagens erkannt hatten, konnten die Beamten den Fahrzeughalter ermitteln.

Info: Wer den Vorfall gesehen hat oder selbst durch die riskante Fahrweise gefährdet wurde, sollte sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221-99-1700 melden.