Heidelberg. (Kaz) Alberto und Elena sind so glücklich, wie frisch Verliebte nur sein können, und ihre Küsse sind geradezu filmreif. Der Schauspieler aus Malaga und die Betriebswirtin aus Karlsruhe haben sich im letzten Sommer bei einem Kurs in Spanien kennengelernt, wo Elena als Tochter einer deutschen Mutter und eines spanischen Vaters ihre Sprachkenntnisse auffrischen wollte. "Jetzt ist mein Freund zu Besuch, und ich will ihm möglichst viele Sehenswürdigkeiten in der Region zeigen. Wir freuen uns riesig, dass wir hier heute mit einem Kuss an der Kasse freien Eintritt bekommen haben", schwärmt die 35-Jährige.

Die Aktion "Küss mich" im Schloss (läuft auch im Schwetzinger Schloss), die am Montag schon vor dem heutigen Valentinstag begann und noch bis Sonntag dauert, lief etwas schleppend an. Bis gestern kurz vor 12 Uhr waren gerade mal 111 Kusspaare registriert worden, gegen 16.30 Uhr dann 209 - im letzten Jahr waren es in der gesamten Woche über 1300 Paare.

Das Elisabethentor ist fotografische Kuss-Kulisse für Martin und Elke Kamphuis aus Herborn. Die beiden sind dienstlich auf der Durchreise nach Villingen-Schwenningen, wo sie ein Seminar geben. Da ist Heidelberg eine prima Zwischenstation. Auf dem Weg in die Alpen sind auch Jan und Marion Bron abgebogen. Das Paar aus Holland ist seit fast 50 Jahren verheiratet und findet die "Küss mich"-Aktion witzig. Mit einem Küsschen auf die Wange haben sich Melanie Schmik und Lisa Motz den freien Eintritt ergattert. Die Studentinnen kommen aus dem pfälzischen Kirrweiler, wollen den sonnigen Tag für einen Schlossbesuch nutzen und anschließend in der Altstadt "shoppen gehen". Zusammen haben sie per Küsschen 16 Euro gespart, die sie nun anderweitig ausgeben können.

Den Kuss als Zahlungsmittel finden auch Stefan Wagner und Anke Weber klasse. Sich beim Küssen fotografieren lassen? Das will Anke dann doch nicht. Dagegen sind Jörg und Ute Rüter aus Bocholt bei ihrem Schlossbesuch bereits einem Fernsehteam in die Fänge geraten, das ihnen schon beim Aufstieg von der Altstadt aus auf den Fersen war. Mit einem "Kuss-Selfie" in den sozialen Netzwerken kann man zudem Konzertkarten in den Liegenschaften des Veranstalters "Staatliche Schlösser und Gärten" gewinnen.