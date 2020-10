Von Denis Schnur

Heidelberg. Ziemlich genau vier Jahre ist es her, dass sich eine Handvoll US-Bürger mit der RNZ traf. Sie alle waren Mitglied des Heidelberger Ablegers der US-Demokraten und sie alle waren sich einig: Trump kann die Wahl niemals gewinnen. Was dann geschah, ist bekannt. Und doch sind die Heidelberger "Democrats Abroad" (DA) auch jetzt wieder zuversichtlich, wenn sie auf die US-Wahl schauen. Zuversichtlich, aber zurückhaltend: "Wir sind vorsichtig optimistisch", drückt es Nancy Schimkat aus.

Die Weinheimerin leitet den Heidelberger Ableger der DA und hat all ihr Herzblut in den Wahlkampf gesteckt. Denn der wird nicht nur in den USA ausgetragen, sondern auf der ganzen Welt – in diesem Jahr mehr als je zuvor. Wie sehr Trump polarisiert, macht sich nämlich in vielen Staaten bemerkbar. In Deutschland gab es 2016 rund 9000 "Democrats" – "heute sind es 16.000", so Schimkat. Dieses Wachstum machte sich auch rund um Heidelberg bemerkbar. Hier stieg die Mitgliederzahl von 360 auf 600.

Eines der Neumitglieder ist Rebecca Elizabeth. Sie ist als Tochter von Amerikanern in der Pfalz aufgewachsen und studiert in Heidelberg. Anfang des Jahres wurde sie auf die DA aufmerksam und war begeistert: "Es hat mir gut getan, mit Menschen zu reden, die genauso schlimm finden, was in unserem Land passiert." Anstatt sich nur zu ärgern, konnte sie hier auch aktiv werden. "Ohne den Glauben, dass es besser wird, wäre ich verrückt geworden. Wir können ja nicht aufgeben, sondern müssen alles für unsere Demokratie tun."

Von Tür zu Tür gehen und für Joe Biden werben, ist in Deutschland natürlich wenig hilfreich. Aber die DA haben sich dennoch in den Wahlkampf eingebracht. Wichtigstes Ziel war dabei, dass US-Bürger, die nicht in den Staaten leben, trotzdem wählen. Dazu verwiesen die DA stets auf die überparteiliche Initiative "votefromabroad.org". Ganz uneigennützig ist das natürlich nicht – sind doch die meisten Amerikaner im Ausland den Demokraten zugeneigt. "Man sieht dann, wie die Dinge auch sein können", betont Daniel Hoever-Eckhardt, der Vizesprecher des DA-Chapters. "Und dass etwa eine Krankenversicherung kein Sozialismus ist, wie man uns in den USA weismachen möchte."

Den wohl wichtigsten Weg, die US-Bürger zum Wählen zu animieren, hat sich die Heidelbergerin Irisita Azary ausgedacht. "Am besten motiviert man Menschen im Kontakt von Person zu Person", weiß sie. Da das aus der Entfernung und während der Pandemie schwierig ist, hat sie Postkarten entworfen. "Wir sind ein Tropfen", steht auf diesen, "zusammen sind wir ein Ozean." Die Karten wurden aber nicht bloß gedruckt und verschickt. "Jede wurde von einem Freiwilligen angemalt und mit einem individuellen Spruch gestaltet", so Azary stolz. Über 350 Freiwillige arbeiteten daran. "Insgesamt wurden 30.000 Postkarten in 83 Länder verschickt, 13.645 aus Deutschland." Daran hatten auch Azarys Nachbarn ihren Anteil, die rund 250 Exemplare angefertigt haben. "Wir merken, dass die US-Politik Folgen für die Menschen auf der ganzen Welt hat", so Azray. "Aber die meisten Menschen können den Präsidenten nicht wählen." Deshalb sei es umso wichtiger, dass alle US-Demokraten – auch die im Ausland – ihre Stimme abgeben. "Wir haben eine besondere Verantwortung: Wir wählen für die Welt."

Und während die US-Bürger im Ausland bislang häufig recht wahlfaul gewesen seien, haben die Heidelberger DA das Gefühl, dass es diesmal anders ist. "Die Energie, die ich seit 2016 erlebe, ist unglaublich", betont Schimkat. Dieses Mal müsse es einfach reichen, um Trump zu verhindern. "Vier Jahre sind mehr als genug. Noch vier? Das will ich mich gar nicht vorstellen!"